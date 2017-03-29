Kjaer'e sürpriz talip!

Fransız ekibinin teknik direktörü Rudi Garcia, Kjaer’i kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Danimarkalı stoper ile Lille’de beraber çalışan tecrübeli çalıştırıcının, yeniden bir araya gelmek istediği kaydedildi. 27 yaşındaki stopere maddi anlamda ciddi yatırım yapılacağı vurgulanırken, transferde bazı zorluklar olduğu bildirildi.
Hem Kjaer’e Avrupa’da önemli takımların teklif hazırlığı hem de tecrübeli yıldızın daha iyi bir lig için Fenerbahçe’den ayrılma isteği bulunuyor. Kjaer’in Marsilya önerisine sıcak bakmayacağı ifade edildi.
Kaynak: Skorer
İlişkili Haber
YGS sınav sonuçları 2017 - Son dakika ÖSYM'den açıkladı
İlişkili Haber
Survivor kim elendi |Survivor'da kim elendi 2017 ne zaman belli olacak?
İlişkili Haber
Süleyman Demirel'in aracı Aziz Yıldırım'da!
İlişkili Haber