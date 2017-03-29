İzlanda'da bebek furyası yaşandı İzlanda'da İngiltere zaferinin 9'üncü ayında doğum rekoru kırıldı.

Yıldırım Kılıç

EURO 2016'da İngiltere'yi 2-1 yenerek çeyrek finale kalma başarısı gösteren ve tarihinin en önemli futbol olayını gerçekleştiren İzlanda'da bu maçtan tam 9 ay sonra doğum rekoru yaşandı. Yaklaşık 300 bin nüfusa sahip olan ada ülkesinde geçtiğimiz hafta sonu İzlanda'da yaşanan doğumlardaki artış sosyal medyada ve basınında yer aldı. Uzmanlar ülke tarihinde en çok doğum yaşanan iki güne tanıklık edilmesini 27 Haziran 2016'da oynanan İngiltere maçına bağlıyor.İzlanda'da yaşanan bu bebek furyası sonrası yapılan yorumlarda; bu tarihi maçtan dokuz ay sonra rekor kıran doğum sayısı esprili bir şekilde şöyle yansıtılıyor: "Anlaşılan o ki, o gece çılgınca eğlenen İzlandalılar kutlamalarına gece geç saatlere kadar evlerinde de devam ettiler"