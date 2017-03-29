Inter'den Lamela için ilginç teklif Tottenham'da top koşturan Erik Lamela, yeni sezonda Serie A'ya dönerek Inter forması giyebilir.

Sadece 10 milyon euro

Sezonu kapamıştı

Hakan Ateşler

Corriere dello Sport'un haberine göre; Arjantinli oyuncuyu transfer etmek isteyen Inter, sezon sonunda Tottenham'a ilginç bir teklif yapacak.Gelecek sezon Avrupa2nın en güçlü ve iddialı kadrolarından birini kurmak isteyen Inter'in sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Lamela için 10 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.25 yaşındaki Arjantinli kanat/forvet oyuncusu, bu sezon Ekim ayında oynanan Liverpool maçında sakatlanmış ve sezonu kapamıştı.Bu ciddi sakatlığa rağmen Inter'in oyuncuyu uzun vadede takıma katkı sağlayabilecek bir yetenek olarak gördüğü ve transferi kesinlikle bitirmek istediği belirtildi.Lamela bu sezon Tottenham formasıyla 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.