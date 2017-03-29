Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Inter'den Lamela için ilginç teklif

Tottenham'da top koşturan Erik Lamela, yeni sezonda Serie A'ya dönerek Inter forması giyebilir. 

29 Mart 2017, Çarşamba 09:25 Yorum Yaz
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Corriere dello Sport'un haberine göre; Arjantinli oyuncuyu transfer etmek isteyen Inter, sezon sonunda Tottenham'a ilginç bir teklif yapacak.

Sadece 10 milyon euro

Gelecek sezon Avrupa2nın en güçlü ve iddialı kadrolarından birini kurmak isteyen Inter'in sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Lamela için 10 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. 

Sezonu kapamıştı

25 yaşındaki Arjantinli kanat/forvet oyuncusu, bu sezon Ekim ayında oynanan Liverpool maçında sakatlanmış ve sezonu kapamıştı. 

Bu ciddi sakatlığa rağmen Inter'in oyuncuyu uzun vadede takıma katkı sağlayabilecek bir yetenek olarak gördüğü ve transferi kesinlikle bitirmek istediği belirtildi. 

Lamela bu sezon Tottenham formasıyla 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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