Hollanda’da düşüş sürüyor 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde başarılı sonuçlar alamayan Hollanda Milli Takımı eski günlerini arıyor.

Tolga Kaplan

A Grubu’nda aldığı son yenilginin ardından 4’üncü sıraya gerileyen Hollanda, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından üst üste ikinci kez önemli uluslararası bir turnuvaya katılamama tehlikesiyle karşı karşıya geldi.Son olarak Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası’na katılamayan Hollanda, elemeleri geçememesi halinde gelecek yıl Rusya’da düzenlenecek organizasyonda yer alamayacak ve 16 yıl aranın ardından Dünya Kupası’nda boy gösteremeyecek.Dünya ve Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleri arasında yer alan Hollanda’nın son yıllardaki performansındaki önlenemeyen bu düşüş, teknik direktör Danny Blind’in de sonu oldu.Hollanda Futbol Federasyonu, 55 yaşındaki teknik adamın performansını yeterli bulmayarak görevine son verirken, yerine geçici olarak yardımcısı Fred Grim’i getirdi.Elemelerde A Grubu’nda yer alan Hollanda, Blind yönetiminde ilk maçında İsveç ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Belarus’u 4-1, Lüksemburg’u ise 3-1 yendi. Gruptaki en güçlü rakibi Fransa’ya evinde 1-0 yenilen Hollanda, son olarak hafta sonu konuk olduğu Bulgaristan’a 2-0 mağlup oldu.Fransa’nın 13 puanla lider olduğu grupta İsveç 10, Bulgaristan ise 9 puanla ilk 3’e girdi. Hollanda ise 7 puanla üst tura çıkma şansını şimdiden zora soktu.Hollanda, göze hoş gelen hücum futbolu ve altyapıya verdiği önem nedeniyle uzun yıllar boyunca Avrupa’nın en gözde milli takımları arasına adını yazdırmıştı.Eski Hollandalı futbolcu ve teknik adam Rinus Michels tarafından 1969’da Ajax takımında uygulanmaya başlanan, ülkenin yetiştirdiği en iyi futbolcu ve teknik direktörler arasında gösterilen Johan Cruyff tarafından geliştirilen "total futbol" felsefesi, günümüz oyun taktik formasyonlarına da öncülük etti.Takım halinde hücum ve savunma yapma taktiğini başarıyla sahaya yansıtan Hollanda, Almanya’da 1988’de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Sovyetler Birliği’ni 2-0’la geçerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.Dünya kupalarında ise üst üste iki kez finale kalan Hollanda, 1974’te Batı Almanya’ya, 1978’de ise Arjantin’e yenilerek ikinci oldu. 2010’da Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bir kez daha son iki takım arasına kalan Hollanda, bu kez İspanya’ya 1-0 mağlup olarak mutlu sona ulaşamadı.Cruyff’un yanı sıra tarihinde Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Ruud Gullit, Pierre van Hooijdonk, Edgar Davids gibi birçok önemli yıldızı yetiştiren Hollanda, özellikle son 3 yılda düşüşe geçti.Teknik direktör Louis van Gaal yönetiminde son olarak Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası’nda göze hoş gelen futbolunun ardından 3’üncülük elde eden Hollanda, tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından istikrarını kaybetti.EURO 2016 Elemeleri öncesi Van Gaal’in yerine yerine getirilen Guus Hiddink, grupta çıktığı ilk 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı ve istifa etti. Hiddink’in yerine yardımcısı Danny Blind getirilse de beklenen başarı gelmedi. Blind döneminde de mağlubiyetler almaya devam Hollanda, grubunu 4. sırada bitirerek 32 yıl aranın ardından ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılamadı.Avrupa basınında, Hollanda Milli Takımı’nın 3 yıldır devam eden kötü gidişatının gerekçeleri arasında taktiksel değişim ve yıldız oyuncuların yetersiz performansları gösteriliyor.Van Gaal’in yönetiminde ofansif bir futbol anlayışı sergileyen Hollanda’nın daha sonra savunmasını geliştirmeye çalıştığı ve bu nedenle eski hücum alışkanlıklarından uzaklaştığı ifade ediliyor.Haberlerde, Hollanda’nın son yıllarda büyük yıldızlar yetiştiremediği vurgulanırken, tecrübeli oyuncular Fenerbahçeli Robin van Persie’nin ilerleyen yaşı nedeniyle milli takıma seçilememesi ve Galatasaraylı Wesley Sneijder’ın ise milli formayla inişli çıkışlı bir performans sergilemesinin de düşüşte önemli bir etken olduğu belirtiliyor.Bayern Münihli Arjen Robben’in yaşadığı sakatlıklar ile ara transfer döneminde Olympique Lyon’a geçen Memphis Depay’ın, eski takımı Manchester United’da ilk 11’e giremeyerek maç eksikliği yaşamasının da Hollanda’nın kadro yapısına olumsuz yönde etki yaptığı iddia ediliyor.AA