Göztepe'de Yılmaz Vural iyi başlangıç yapmak istiyor Göztepe'nin yeni teknik direktörü Yılmaz Vural pazar günü oynanacak Giresunspor müsabakasında sarı kırmızılı ekipteki ilk sınavını vermeye hazırlanırken, son 10 sezonda 12 farklı takımla çıktığı ilk maçlarda iyi başlangıç yapamadı.

Yıldırım Kılıç

Son 10 sezonda Adana Demirspor, Gençlerbirliği, Karabükspor, Osmanlıspor, Mersin İdmanyurdu, Elazığspor, Sakaryaspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kocaelispor, Manisaspor ve Antalyaspor'da görev yapan Vural, bu takımlardaki ilk karşılaşmalarında sadece 1 kez galip gelebildi. 2013-14 sezonunda Mersin İdmanyurdu macerasına Orduspor galibiyetiyle start veren Vural, diğer takımlarda umduğu başlangıcı yapamadı.Yılmaz Vural, 10 sezonluk periyotta çalıştırdığı takımlarda çıktığı ilk maçlarda 8 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.Yılmaz Vural son iki sezonda teknik direktörlüğünü üstlendiği Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Adana Demirspor'daki ilk sınavlarından yenilgiyle ayrıldı. Giresunspor randevusunda hem kariyerindeki bu olumsuz tabloyu değiştirmek hem de son üç karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Göztepe'yi galibiyete taşımayı hedefleyen teknik adam, sarı kırmızılı ekiple sezon sonunda Süper Lig mutluluğu yaşayacağına inandığını dile getirdi. Vural, "Kesinlikle pes etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki mayıs ayında İzmir'e kupayı getireceğiz" diye konuştu.2015-2016Eskişehirspor-GENÇLERBİRLİĞİ: 2-0Elazığspor-ADANA DEMİRSPOR: 3-2--------------------2014-2015Trabzonspor-KARABÜKSPOR: 3-2Adana Demirspor-OSMANLISPOR: 1-0--------------------2013-2014MERSİN İDMAN YURDU-Orduspor : 2-1--------------------2012-2013ORDUSPOR-Elazığspor: 2-2--------------------2011-2012Konyaspor-SAKARYASPOR: 1-0--------------------2010-2011Gaziantepspor-KASIMPAŞA: 0-0KONYASPOR-Başakşehir: 0-0--------------------2009-2010Gaziantepspor-KASIMPAŞA: 1-02008-2009--------------------Eskişehirspor-KOCAELİSPOR: 2-1-------------------2007-2008Osmanlıspor-MANİSASPOR: 1-0-------------------2006-2007ANTALYASPOR-Çaykur Rizespor: 0-0