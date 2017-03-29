Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
 Üyelik

Göztepe'de Yılmaz Vural iyi başlangıç yapmak istiyor

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Yılmaz Vural pazar günü oynanacak Giresunspor müsabakasında sarı kırmızılı ekipteki ilk sınavını vermeye hazırlanırken, son 10 sezonda 12 farklı takımla çıktığı ilk maçlarda iyi başlangıç yapamadı.

Yorum Yaz
A+ A-
Son 10 sezonda Adana Demirspor, Gençlerbirliği, Karabükspor, Osmanlıspor, Mersin İdmanyurdu, Elazığspor, Sakaryaspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kocaelispor, Manisaspor ve Antalyaspor'da görev yapan Vural, bu takımlardaki ilk karşılaşmalarında sadece 1 kez galip gelebildi. 2013-14 sezonunda Mersin İdmanyurdu macerasına Orduspor galibiyetiyle start veren Vural, diğer takımlarda umduğu başlangıcı yapamadı.

Yılmaz Vural, 10 sezonluk periyotta çalıştırdığı takımlarda çıktığı ilk maçlarda 8 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Yılmaz Vural son iki sezonda teknik direktörlüğünü üstlendiği Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Adana Demirspor'daki ilk sınavlarından yenilgiyle ayrıldı. Giresunspor randevusunda hem kariyerindeki bu olumsuz tabloyu değiştirmek hem de son üç karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Göztepe'yi galibiyete taşımayı hedefleyen teknik adam, sarı kırmızılı ekiple sezon sonunda Süper Lig mutluluğu yaşayacağına inandığını dile getirdi. Vural, "Kesinlikle pes etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki mayıs ayında İzmir'e kupayı getireceğiz" diye konuştu. 

2015-2016
Eskişehirspor-GENÇLERBİRLİĞİ: 2-0
Elazığspor-ADANA DEMİRSPOR: 3-2
--------------------
2014-2015
Trabzonspor-KARABÜKSPOR: 3-2
Adana Demirspor-OSMANLISPOR: 1-0
--------------------
2013-2014
MERSİN İDMAN YURDU-Orduspor : 2-1
--------------------
2012-2013
ORDUSPOR-Elazığspor: 2-2
--------------------
2011-2012
Konyaspor-SAKARYASPOR: 1-0
--------------------
2010-2011
Gaziantepspor-KASIMPAŞA: 0-0
KONYASPOR-Başakşehir: 0-0
--------------------
2009-2010
Gaziantepspor-KASIMPAŞA: 1-0
2008-2009
--------------------
Eskişehirspor-KOCAELİSPOR: 2-1
-------------------
2007-2008
Osmanlıspor-MANİSASPOR: 1-0
-------------------
2006-2007
ANTALYASPOR-Çaykur Rizespor: 0-0 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Göztepe

Göztepe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi

SON DAKİKA HABERLERİ

Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Dudu için resmi açıklama: Beşiktaş o rakamlara çıkamaz!
Dudu için resmi açıklama: Beşiktaş o rakamlara çıkamaz!

 