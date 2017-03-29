Göztepe'de Yılmaz Vural iyi başlangıç yapmak istiyor

Son 10 sezonda Adana Demirspor, Gençlerbirliği, Karabükspor, Osmanlıspor, Mersin İdmanyurdu, Elazığspor, Sakaryaspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kocaelispor, Manisaspor ve Antalyaspor'da görev yapan Vural, bu takımlardaki ilk karşılaşmalarında sadece 1 kez galip gelebildi. 2013-14 sezonunda Mersin İdmanyurdu macerasına Orduspor galibiyetiyle start veren Vural, diğer takımlarda umduğu başlangıcı yapamadı.
Yılmaz Vural, 10 sezonluk periyotta çalıştırdığı takımlarda çıktığı ilk maçlarda 8 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.
Yılmaz Vural son iki sezonda teknik direktörlüğünü üstlendiği Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Adana Demirspor'daki ilk sınavlarından yenilgiyle ayrıldı. Giresunspor randevusunda hem kariyerindeki bu olumsuz tabloyu değiştirmek hem de son üç karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Göztepe'yi galibiyete taşımayı hedefleyen teknik adam, sarı kırmızılı ekiple sezon sonunda Süper Lig mutluluğu yaşayacağına inandığını dile getirdi. Vural, "Kesinlikle pes etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki mayıs ayında İzmir'e kupayı getireceğiz" diye konuştu.
2015-2016
Eskişehirspor-GENÇLERBİRLİĞİ: 2-0
Elazığspor-ADANA DEMİRSPOR: 3-2
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2014-2015
Trabzonspor-KARABÜKSPOR: 3-2
Adana Demirspor-OSMANLISPOR: 1-0
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2013-2014
MERSİN İDMAN YURDU-Orduspor : 2-1
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2012-2013
ORDUSPOR-Elazığspor: 2-2
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2011-2012
Konyaspor-SAKARYASPOR: 1-0
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2010-2011
Gaziantepspor-KASIMPAŞA: 0-0
KONYASPOR-Başakşehir: 0-0
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2009-2010
Gaziantepspor-KASIMPAŞA: 1-0
2008-2009
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Eskişehirspor-KOCAELİSPOR: 2-1
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2007-2008
Osmanlıspor-MANİSASPOR: 1-0
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2006-2007
ANTALYASPOR-Çaykur Rizespor: 0-0
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)