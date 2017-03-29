Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Futbol sahalarında görülmemiş olay

Güney Kore ile Suriye arasında dün oynanan 2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında sahalarda ender rastalanabilecek ilginç bir olay yaşandı.

29 Mart 2017, Çarşamba 12:52 Yorum Yaz
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Güney Kore'nin 4. dakikada Jeong-Ho Hong'un attığı gol ile 1-0 kazandığı maçın ilk yarısında ikili mücadelede karşı karşıya gelen Koo Ja-Cheol ile Alaa Alshbli'nin ayakları birbirlerine dolandı.

Güney Koreli Koo Ja-Cheol'nin kramponlarının bağcığının Suriyeli futbolcu Alaa Alshbli'nin krampon vidasına takılması sonucu iki futbolcu da yere düştü. Ayağa kalkamayan iki futbolcu durumu anlayana kadar birbirlerinden ayrılamadı ve sahalarda ender rastlanan komik bir an yaşandı. İkili mücadele sırasında futbolcuların krampon bağcıkları birbirine dolandı. Krampon vidası rakip futbolcunun ipine takılınca yerde kalan iki oyuncu da uzun süren birbirinden ayrılamadı. Oyun devam ederken iki oyuncu da ellerine kaldırarak yardım istedi.
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