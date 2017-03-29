Fatih Terim, milli takımda kendini aştı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 3. dönemini geçirdiği A Milli Takım’ın başında galibiyet yüzdesi olarak en iyi ortalamayı elde etti.

Yıldırım Kılıç

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yerine 2013’ün ağustos ayında göreve getirilen Terim, ay-yıldızlı ekipte, bir maçlık ilk deneyimi hariç, 3. dönemini yaşıyor.A Milli Takım’ın başında ilk maçına, Alman teknik direktör Sepp Piontek öncesi, 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag’da Danimarka’ya karşı 1-0 yitirilen özel karşılaşmada çıkan Terim, bu tek maçlık görevinin ardından 27 Ekim 1993-19 Haziran 1996 tarihlerinde ay-yıldızlı ekibi çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, daha sonra 17 Ağustos 2005-14 Ekim 2009 tarihlerinde ikinci döneminde Türk Milli Takımı’nın başında görev yaptı.Dört yıl aradan sonra, 2013’te 3. kez milli takımın başına getirilen Fatih Terim, ay-yıldızlı ekipteki performansıyla ilk 2 dönemini geride bıraktı.Terim’in ilk döneminde 33 maç yapan A Milli Takım, 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, bu dönemde yüzde 54’lük galibiyet oranı yakaladı.Tecrübeli teknik direktörün ikinci görev süresinde 58 maç yapan milli takım, 27 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. A Milli Takım’ın ikinci Terim dönemindeki galibiyet oranı yüzde 46’da kaldı.Ay-yıldızlı takım, üçüncü Fatih Terim döneminde Moldova karşılaşmasıyla 41. maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 galibiyet alan Terim’in öğrencileri, 9 müsabakayı beraberlik, 6 mücadeleyi de yenilgiyle tamamladı. A Milli Takım, bu dönemde yüzde 63’lük galibiyet oranı tutturdu.Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı’nın 94 yıllık tarihinde en fazla maça çıkan teknik adam unvanının açık ara sahibi bulunuyor.Türk Milli Takımı’nın 94 yıllık tarihinde 24’ü yerli, 18’i yabancı toplam 42 teknik adam görev yaptı. Terim, 133 müsabakayla, en yakın meslektaşı Coşkun Özarı’nın 79 maç önünde yer alarak, Türk futbol tarihine geçti.Ay-yıldızlı ekip, Terim yönetiminde yaptığı toplam 133 maçta, 69 galibiyet, 35 beraberlik, 29 yenilgi alırken, 201 gol atıp, kalesinde 132 gol gördü.A Milli Futbol Takımı, çıktığı son 8 maçta 4 galibiyet alırken, sadece bir kez yenildi. Milliler, 3 müsabakayı da beraberlikle tamamladı.Son 3 maçını kazanan ay-yıldızlı ekibin yaptığı son 8 müsabakada aldığı sonuçlar şöyle:Organizasyon Rakip Skor2016 Avrupa Şampiyonası Çekya 2 - 0Özel Rusya 0 - 02018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hırvatistan 1 - 12018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Ukrayna 2 - 22018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İzlanda 0 - 22018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kosova 2 - 02018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Finlandiya 2 - 0Özel Moldova 3 - 1Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.A Milli Futbol Takımı, 2017 yılında yaptığı iki maçı da kazandı.Bu yıl ilk maçını 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Antalya’da Finlandiya ile yapan ay-yıldızlı ekip, bu müsabakayı 2-0 galip tamamladı. Milliler, Eskişehir’de oynanan hazırlık karşılaşmasında ise Moldova’yı 3-1’lik skorla mağlup etti.Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki milli takım, bu yıl içinde, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Kosova, Ukrayna, Hırvatistan, İzlanda ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.