Çakır, Duran ve Ongun 2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda görev alacak 

2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda 22 hakem, 44 yardımcı hakem görev yapacak. 5 adet yedek hakemin de görevli olacağı turnuvada, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) de uygulanacak. Bu nedenle, turnuvada 22 adet de video yardımcı hakem görevli olacak.
Tüm hakemlerin 13 Mayıs 2017 itibariyle Kore Cumhuriyeti'nde yer alacağı 2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda düdük çalacak 22 hakem arasından Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA adına 6 hakem daha görev yapacak.
Cüneyt Çakır dışında UEFA adına turnuvada düdük çalacak hakemler ise şöyle: Felix Brych (Almanya), Jonas Eriksson (İsveç), Sergey Karasev (Rusya), Viktor Kassai (Macaristan), Björn Kuipers (Hollanda), Miguel Antonio Lahoz Mateu (İspanya)
Cüneyt Çakır'ın 3. FIFA U20 Dünya Kupası ve 10. uluslararası turnuvası
2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte Cüneyt Çakır, kariyerinde üçüncü kez bu turnuvada görev almış olacak. Çakır, daha önce Kolombiya'da düzenlenin 2011 FIFA U20 Dünya Kupası ve ülkemizin ev sahipliği yaptığı 2013 FIFA U20 Dünya Kupası'nda da düdük çalmış, 2011'deki turnuvada da yarı final yönetmişti.
Cüneyt Çakır ayrıca, 2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte kariyerinde onuncu kez uluslararası bir turnuvada görev yapmış olacak.
40 yaşındaki Cüneyt Çakır, kariyerinde 100'ün üzerinde uluslararası müsabaka yönetti. Çakır'ın hakemlik kariyerinin satır başları ise şöyle:
Doğum Tarihi: 23 Kasım 1976
FIFA Hakemi Olduğu Yıl: 2006
Uluslararası Başarıları
2016 Olimpiyatları
UEFA EURO 2016
UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Finaller 2016
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 2015- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem
FIFA Dünya Kupası 2014 Brezilya - 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem
UEFA EURO 2012 - 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü Hakemi
FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 - Final
UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final 2012
UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final 2010-2014
FIFA U20 Dünya Kupası Kolombiya 2011 - Açılış Maçı ve Yarı Final
UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final 2011
FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye 2013 - Açılış Maçı
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası 2009 - Yarı Final
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2007