Çakır, Duran ve Ongun 2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda görev alacak FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ve FIFA kokartlı yardımcı hakemlerimiz Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 20 Mayıs-11 Haziran 2017 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 2017 FIFA U20 (20 Yaş Altı) Dünya Kupası'nda görev alacak. FIFA U20 Dünya Kupası 24 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Tolga Kaplan

2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda 22 hakem, 44 yardımcı hakem görev yapacak. 5 adet yedek hakemin de görevli olacağı turnuvada, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) de uygulanacak. Bu nedenle, turnuvada 22 adet de video yardımcı hakem görevli olacak.Tüm hakemlerin 13 Mayıs 2017 itibariyle Kore Cumhuriyeti'nde yer alacağı 2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda düdük çalacak 22 hakem arasından Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA adına 6 hakem daha görev yapacak.Cüneyt Çakır dışında UEFA adına turnuvada düdük çalacak hakemler ise şöyle: Felix Brych (Almanya), Jonas Eriksson (İsveç), Sergey Karasev (Rusya), Viktor Kassai (Macaristan), Björn Kuipers (Hollanda), Miguel Antonio Lahoz Mateu (İspanya)2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte Cüneyt Çakır, kariyerinde üçüncü kez bu turnuvada görev almış olacak. Çakır, daha önce Kolombiya'da düzenlenin 2011 FIFA U20 Dünya Kupası ve ülkemizin ev sahipliği yaptığı 2013 FIFA U20 Dünya Kupası'nda da düdük çalmış, 2011'deki turnuvada da yarı final yönetmişti.Cüneyt Çakır ayrıca, 2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte kariyerinde onuncu kez uluslararası bir turnuvada görev yapmış olacak.40 yaşındaki Cüneyt Çakır, kariyerinde 100'ün üzerinde uluslararası müsabaka yönetti. Çakır'ın hakemlik kariyerinin satır başları ise şöyle:2016 OlimpiyatlarıUEFA EURO 2016UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Finaller 2016UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 2015- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakemFIFA Dünya Kupası 2014 Brezilya - 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakemUEFA EURO 2012 - 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü HakemiFIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 - FinalUEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final 2012UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final 2010-2014FIFA U20 Dünya Kupası Kolombiya 2011 - Açılış Maçı ve Yarı FinalUEFA Avrupa Ligi - Yarı Final 2011FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye 2013 - Açılış MaçıUEFA U21 Avrupa Şampiyonası 2009 - Yarı FinalUEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2007