Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, FIFA tarafından 4 milli maçtan men cezası alan Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi’yi savundu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Kurulunun Messi’ye verdiği cezanın "şaşkınlık ve öfkeyle" karşılandığı belirtilerek, "Arjantinli futbolcumuza verilen 4 maçlık cezayı adil olmayan, tamamen orantısız bir ceza olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, saha içi ve dışında sportmen hareketleriyle örnek gösterilen Messi’nin kulüp olarak yanında olunduğu da vurgulandı.

Messi, Arjantin ile Şili arasındaki 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında yardımcı hakemle sözlü münakaşada bulunduğu gerekçesiyle FIFA Disiplin Kurulu tarafından 4 maç men cezası almıştı. Arjantin, Messi’den yoksun çıktığı ilk maçta Bolivya’ya 2-0 yenilerek, gelecek yıl Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma şansını tehlikeye sokmuştu.

AA
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