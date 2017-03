Ygs sonuçları açıklandı I osym resmi açıklama yaptı Ygs 2017 sonuçları açıklandı. ÖSYM az önce YGS sınav sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Milyonlarca öğrenci dünden bu yana ÖSYM’nin internet sayfası aracılığıyla yapılacak açıklamayı bekliyordu. Az önce ınav sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenmek için ösym linkinden tıklayıp, sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

YGS SINAV SONUÇLARI BU LİNKTE..

YGS’de en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar ikinci sınav olan LYS'ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adayların dört yıllık bir üniversite tercihi yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor. YGS'den sonra ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvurular ise 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak. LYS 10 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da LYS-4 Sosyal Bilimler sınavıyla başlayacak.Bunu 11 Haziran Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak olan LYS-1 Matematik, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da uygulanacak LYS-2 Fen Bilimleri , aynı gün saat 14.30’da uygulanacak LYS-5 Yabancı Dil ve 18 Haziran Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak LYS-3 Edebiyat-Coğrafya izleyecek.Yanlışlık olduğu düşünülen sorular bu sayfada yer alacakSınav esnasında yanlışlık olduğunu düşünen ve yeniden değerlendirilmesi konusunda müracaatta bulunan adayların talepleri, sonuç açıklama sayfası üzerinden nihayete kavuşturulacak. Bu tarz bir durumla karşılaşılmasında ise sonuçların duyurulacağı sayfa üzerinden inceleme detayları ve kararlar paylaşılacak.Barajı geçen aday sayısı artış gösterdiGeçtiğimiz yıl YGS sınavının ardından istatistiki bilgileri yayımlayan ÖSYM, sınavda 150 ve üzeri puan alan adayların yüzde 88 , 180 ve üzerinde puan alan adayların ise yüzde 75 dolaylarında olduğunu açıkladı. ÖSYM, 2014'te 150 puanı aşan aday sayısının 1.761.353, 2015 yılında 1.779.850, 2016 yılında ise 1.879.812 olduğunu açıklamaları arasına ekledi.180 puan ve üzeri alan aday sayısının 2014'ten bu yana artış gösterdiği grafikte, 2016 yılında 1.600.049 adayın bu rakamı sağladığı bilgisi dikkat çekiyor. Bu sayı 2015 yılı için 1.369.147, 2014 yılı için ise 1.423.124 olarak belirlendi.Geçen yıl hangi programlar tercih edildi?Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) geçen yıl hizmete sunduğu ve 2,5 milyonun üzerinde adayın ziyaret ettiği üniversite tercih rehberi Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) verilerine göre, geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında en çok ‘hukuk’, ‘tıp’ ve ‘diş hekimliği’ programlarını inceledi. YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yükseltme Sınavı’na (LYS) hazırlık aşamasından başlayarak, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen YÖK Atlas Sistemi'nde yurtiçi ve dışındaki 1578 fakülte ve yüksekokul, 10 bin 657 lisans, 10 bin 949 ön lisans programı incelenebiliyor.Geçen yılki Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavı sürecinde 2 milyon 575 bin kişi tarafından kullanılan YÖK Atlas Sistemi'yle ilgili veri analizlerine göre, lisans programlarını tercih edecek adaylar, meslek yüksekokul ön lisans programlarını tercih etmesi beklenen adaylardan (meslek lisesi öğrenci/mezunlarından) çok daha yüksek oranda YÖK Atlas'ı kullandı. Bu durum, meslek yüksekokulu tercihinde bulunacakların kariyerleriyle ilgili YÖK Atlas'tan fazla yararlanmadıkları şeklinde yorumlandı.YÖK Atlas verileri, lisans ve ön lisans programını tercih edecek üniversite adaylarının meslek eğilimlerinin benzer olduğunu ortaya çıkardı.Gözde alan 'Sağlık'Verilere göre, gerek lisans gerekse ön lisans seviyesinde, ‘sağlık’ alanındaki mesleklere büyük bir ilgi olduğu anlaşıldı. Geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok ‘hukuk’, ‘tıp’ ve ‘diş hekimliği’ alanlarını inceledi. ‘Hukuk’ 164 bin, ‘tıp’ 139 bin ve ‘diş hekimliği’ 79 bin kez adaylar tarafından incelenen ilk üç alan oldu.Bu programları, ‘psikoloji’, ‘rehberlik ve psikolojik danışmanlık’, ‘mimarlık’, ‘bilgisayar mühendisliği’, ‘inşaat mühendisliği’, ‘elektrik-elektronik mühendisliği’ ve ‘ilahiyat’ bölümleri izledi. Mühendislik bölümleri içinde en çok ilgi çeken lisans programı ‘bilgisayar mühendisliği’ oldu. Sağlıkla ilgili meslekler dışında ‘hukuk’, lisans dalında adayların en çok ilgilendiği alanlar arasında ilk sırada yer aldı.160 soru için 160 dakika verildiÜniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) saat 10.00’da başladı.Bu yıl 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştiriliyor. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar,kimlik kontrolü yapılarak ve güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 09.45’te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı.Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alıyor. YGS’de Türkçe’den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru yöneltiliyor.Sınavda adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi. Adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika veya son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek, kısa süre için bile olsa salondan çıkamayacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek.Öte yandan, saat 07.00’den 09.45’e kadar il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri açık tutularak, kimliğini kaybeden adayların nüfus cüzdanlarını edinebilmelerine imkan sağlandı.YGS puanları nasıl hesaplanacak?YGS’de doğru cevap verilen soru sayısından yanlış cevap verilen soru sayısı çıkartılacak ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Yani her 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.Bu işlemin ardından son sınıfta okumakta olan adayların ilgili test üzerinden aldıkları ham puan kullanılarak testin ortalaması ve standart sapması bulunacak. Bulunan bu ortalama ve standart sapma kullanılıp tüm adaylar için ortalaması 50 olan ve standart sapması 10 olan standart puanların hesaplaması yapılacak. Sınav sonrasında ÖSYM Başkanlığı ya da yargı mercileri tarafından iptal kararı verilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanacak ve puanlama yapılacak. Daha sonra ise hesaplanmış olan standart puanlar ile ÖSYS kılavuzunda yer alan Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak sınava giren adayların ağırlıklı YGS puanlarının hesaplama işlemi yapılacak.Ağırlıklı YGS puanlarından her bir tanesi kendi içerisinde en küçüğü 100 puan ve en büyüğü 500 puana dönüştürülecektir. Böylece YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır.