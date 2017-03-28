YGS sınav sonuçları I Ygs sorgulama ekranı YGS sınav sonuçları 2017 | ÖSYM giriş! | YGS 2017 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den ygs açıklaması. En çok merak edilen soru YGS'nin saat kaçta açıklanacağıydı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sonuçlar mesai saati bitiminde açıklandı. ÖSYM yaptığı resmi açıklamada veri girişinin sistemi ağırlaştırması nedeniyle sonuçların geç girildiğini duyurdu. Aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

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YGS puanlar nasıl hesaplanacak?



YGS’de testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:



Sınavda tüm testlerde toplam 160 soru bulunuyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

Lise son sınıfta okuyan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.



Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Umut Eken

2.5 milyon öğrenci ve ailesi Türkiye'nin her yerinde merakla ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki ÖSYM resmi olarak YGS'yi saat kaçta açıklayacak? İşte bu sorunun cevabı ve daha fazlası haberimizde. Hemen şunu belirtelim geçen yılYGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme hakları bulunmamaktadır. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS)hesaplanmayacaktır.YGS'de 150,00000-179,99999 arası puan alan adaylar, sadece ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Bu adayların LYS'lere girme hakları bulunmamaktadır. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS'lere girme hakkı kazanacaktır.YGS'de 180 ve üzeri puan alanlar, hem ön lisans programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekir.Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YGS sonuçları, LYS sonrasında internetten duyurulacak olan sınav sonuçbilgilerinde de yer alacaktır. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.