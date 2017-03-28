Wilbekin’la iki yıl daha Darüşşafaka Doğuş, ABD’li oyun kurucu Scottie Wilbekin’in sözleşmesini iki yıl uzattı. Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Wilbekin’in 2018-2019 sezonu sonuna kadar Darüşşafaka Doğuş forması giyeceği bildirildi.

Scottie Wilbekin’in sözleşmesini iki yıl uzattı. Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Wilbekin’in 2018-2019 sezonu sonuna kadar Darüşşafaka Doğuş forması giyeceği bildirildi.



İki sezonda 42 THY Avrupa Ligi maçında forma giyen Wilbekin, 10.3 sayı ortalaması yakaladı. İmza sonrası konuşan Wilbekin, “Darüşşafaka Doğuş’ta oynamaktan ve İstanbul’da yaşamaktan çok memnunum. Önümüzdeki sezonlar için şimdiden heyecanlıyım. Takım olarak her sezon daha iyi olmayı ve şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı. Özgür Yedek Darüşşafaka Doğuş, ABD’li oyun kurucun’in sözleşmesini iki yıl uzattı. Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Wilbekin’in 2018-2019 sezonu sonuna kadar Darüşşafaka Doğuş forması giyeceği bildirildi.İki sezonda 42 THY Avrupa Ligi maçında forma giyen Wilbekin, 10.3 sayı ortalaması yakaladı. İmza sonrası konuşan Wilbekin, “Darüşşafaka Doğuş’ta oynamaktan ve İstanbul’da yaşamaktan çok memnunum. Önümüzdeki sezonlar için şimdiden heyecanlıyım. Takım olarak her sezon daha iyi olmayı ve şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.