Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Wilbekin’la iki yıl daha

Darüşşafaka Doğuş, ABD’li oyun kurucu Scottie Wilbekin’in sözleşmesini iki yıl uzattı. Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Wilbekin’in 2018-2019 sezonu sonuna kadar Darüşşafaka Doğuş forması giyeceği bildirildi.

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Darüşşafaka Doğuş, ABD’li oyun kurucu Scottie Wilbekin’in sözleşmesini iki yıl uzattı. Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Wilbekin’in 2018-2019 sezonu sonuna kadar Darüşşafaka Doğuş forması giyeceği bildirildi.

İki sezonda 42 THY Avrupa Ligi maçında forma giyen Wilbekin, 10.3 sayı ortalaması yakaladı. İmza sonrası konuşan Wilbekin, “Darüşşafaka Doğuş’ta oynamaktan ve İstanbul’da yaşamaktan çok memnunum. Önümüzdeki sezonlar için şimdiden heyecanlıyım. Takım olarak her sezon daha iyi olmayı ve şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.
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