Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia’yı 74-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, rövanş mücadelesinde rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Bu sene ilk kez düzenlenen organizasyonda adını Final-Four’a yazdırmak isteyen Yeşil-Kırmızılı ekip, Umana Reyer Venezia ile TSİ 21.30’da Venedik’teki Taliercio Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanması veya rakibine en fazla 2 sayı farkla mağlup olması halinde adını Dörtlü Final’e yazdıracak Pınar Karşıyaka, daha önce FIBA EuroChallenge Kupası 2012-2013 sezonunda Final-Four heyecanı yaşamıştı. Kaf Kaf tur atlarsa, Tenerife-Asvel eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Umana Reyer Venezia - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?
Umana Reyer Venezia - Pınar Karşıyaka maçı saat 21.30’da Venedik’teki Taliercio Spor Salonu’nda oynanacak olup mücadele Sports TV'den canlı olarak ekranlara gelecek.