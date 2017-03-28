Umana Reyer Venezia - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia ile karşılaşıyor. Peki, Umana Reyer Venezia - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda? detaylar haberimizde...

Özgür Yedek

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia’yı 74-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, rövanş mücadelesinde rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Bu sene ilk kez düzenlenen organizasyonda adını Final-Four’a yazdırmak isteyen Yeşil-Kırmızılı ekip, Umana Reyer Venezia ile TSİ 21.30’da Venedik’teki Taliercio Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanması veya rakibine en fazla 2 sayı farkla mağlup olması halinde adını Dörtlü Final’e yazdıracak Pınar Karşıyaka, daha önce FIBA EuroChallenge Kupası 2012-2013 sezonunda Final-Four heyecanı yaşamıştı. Kaf Kaf tur atlarsa, Tenerife-Asvel eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.21.30’da Venedik’teki Taliercio Spor Salonu’nda oynanacak olup mücadeleolarak ekranlara gelecek.