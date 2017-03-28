Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Ukrayna-Türkiye maçının oynanması beklenen kent açıklandı

Ukrayna'nın, A Millileri Harkov kentinde konuk etmesi bekleniyor.

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2018 Dünya Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile 2 Eylül'de karşı karşıya geleceği maçın oynanması beklenen kent belli oldu. Football24.ua sitesinde yer alan habere göre Ukrayna'nın, A Millileri Harkov kentinde konuk etmesi bekleniyor. Ancak Ukrayna Futbol Federasyonu'nun henüz konuyla ilgili nihai kararı vermediği belirtiliyor. Ukrayna A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile ise 9 Ekim'de Kiev'de karşı karşıya geleceği tahmin ediliyor.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi eleme grubu maçında Ukrayna'yı 6 Ekim'de Konya'da ağırlayan Türkiye, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Grupta üçüncü ve dördüncü sıralardaki Ukrayna ile Türkiye'nin sekizer puanı bulunuyor.

Sonat Kerem - DHA
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