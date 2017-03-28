Ukrayna-Türkiye maçının oynanması beklenen kent açıklandı Ukrayna'nın, A Millileri Harkov kentinde konuk etmesi bekleniyor.

Batuhan Özdemir

'nda'nınile'de karşı karşıya geleceği maçın oynanması beklenen kent belli oldu. Football24.ua sitesinde yer alan habere göre Ukrayna'nın, A Millilerinde konuk etmesi bekleniyor. Ancak Ukrayna Futbol Federasyonu'nun henüz konuyla ilgili nihai kararı vermediği belirtiliyor. Ukrayna A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ile ise 9 Ekim'de Kiev'de karşı karşıya geleceği tahmin ediliyor.Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi eleme grubu maçında Ukrayna'yı 6 Ekim'de Konya'da ağırlayan Türkiye, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.Grupta üçüncü ve dördüncü sıralardaki Ukrayna ile Türkiye'nin sekizer puanı bulunuyor.