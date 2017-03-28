U17 Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde düzenlenen U 17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1'nci Grup son maçında Türkiye, Almanya'ya 3-1 yenildi. Grupta ilk iki sırayı alan Almanya ve Türkiye, U17 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Manavgat'taki Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenoviç, Tomislav Pospeh ile Galler'den Ian Bird yönetti. Türkiye maça; Berke Özer, Ramazan Civelek, Berk Çetin, Abdüssamed Karnuçu, Umut Güneş, Malik Karaahmet, Atalay Babacan, Berkehan Biçer, Berkay Tekin, Hasan Adıgüzel ve Egehan Gök, Almanya ise Luca Plogman, Alexander Nitzl, Pascal Hackethal, Dominik Becker, Jose-Enrique Rios Alonso, Nicolas-Gerrit Kuehn, Jan-Fiete Arp, Elias Abouchabaka, Robin Kehr, Yannik Keitel ve Kilian Ludewig 11'iyle çıktı.
Karşılaşma Türkiye'nin vuruşuyla başladı. İlk tehlikeli atak 10'uncu dakikada Türkiye'den geldi. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Malik Karaahmet'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
14'üncü dakikada Almanya atağında topla buluşan Jan-Fiete Arp, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
32'nci dakikada rakibini orta sahada faulle durduran Abdüssamd Karnuçu, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
37'nci dakikada gelişen Almanya atağında Umut Güneş, rakibine faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Jan-Fiete Arp'in kullandığı penaltı atışında kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.
İlk yarı Almanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
45'inci dakikada ceza sahasında bomboş durumda topla buluşan Jan-Fiete Arp, kaleci Berke'nin sağından topu filelere gönderdi: 0-2
53'üncü dakikada ikinci yarı oyuna dahil olan Yunus Akgün, sol taraftan aldığı topu ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
74'üncü dakikada Jan-Fiete Arp'a ceza sahası içinde Egehan Gök'ün yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Egehan Gök kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Penaltı atışını kullanan Elias Abouchabaka topu ağlara gönderdi. 1-3.
Karşılaşma Almanya'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Almanya birinci, Türkiye ise ikinci sırada grubu tamamlayarak Mayıs ayında Hırvatistan'da yapılacak U17 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Karşılaşmayı Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü ve Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen de izledi. Kaymakam Günlü ve Başkan Sözen maçın ardından her iki takım yöneticilerini tebrik etti.
Grupta bugün oynanan diğer maçta Finlandiya, Ermenistan'ı 5-0 yendi.
DHA
çocuklarımız fizik olarak Almanya'nın çok gerisindeler. bir de ne hikmetse abileri dahil kısa mesafede topu stop edemiyorlar. top gelmeden nereye pas atacaklarını nasıl atacaklarını planlayamıyorlar.