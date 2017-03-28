Transfer sihirbazı Monchi, Roma'ya transfer oluyor! Sevilla'nın elde ettiği başarılarda, yürüttüğü başarılı transfer politikasıyla büyük rol oynayan sportif direktör Monchi, gelecek sezon için Serie A devi Roma'yla anlaşmaya vardı.

Tolga Kaplan

İspanya ekibi Sevilla'da Monchi dönemi kapanıyor. Tam adı Ramon Rodriguez Verdejo olan 48 yaşındaki sportif direktör, 17 yıldır görev yaptığı Endülüs ekibinden ayrılıyor.Sky Italia'nın haberine göre, Roma Başkanı James Pallotta ve Monchi, dün akşam saatlerinde Londra'da bir araya geldi ve görüşme sonunda anlaşma çıktı.5.5 yıldır Roma'da sportif direktör olarak görev yapan Walter Sabatini'nin yerini alacak Monchi, Sarı-Kırmızılı ekiple 3 yıllık kontrat konusunda mutabakata vardı.Sevilla'ya çok ucuz maliyetlerle getirdiği oyuncuları dünya yıldızı yapıp yüksek bonservislerle satmasıyla isim yapan Monchi'nin serbest kalma maddesi ise 5 milyon Euro. Roma, bu maddeden vazgeçilmesi için yakın zamanda Sevilla ile temasa geçecek.Scouting konusunda uzmanlaşmış olan Monchi, Dani Alves, Carlos Bacca, Rakitic, Negredo, Jesus Navas, Luis Fabiano, Sergio Ramos ve Kanoute gibi isimleri astronomik rakamlara satmayı başarmıştı.