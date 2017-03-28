Trabzonspor: Süreci FIFA’ya taşıyacağız Trabzonspor Hukuk Kurulu Avukatı Nusret Yılmaz, "UEFA, 2010-11 sezonda şike yapılıp yapılmadığı konusunda yetkisizlik kararı verince başvurduğumuz Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), yaptığımız müracaatımızı reddedince süreci, FIFA'ya taşıyacağıız" açıkladı.

Yıldırım Kılıç

Avukat Nusret Yılmaz, CAS’ın ret kararının sürecin başında da ihtimal dahilinde olduğunu, hazırlıklarını da buna göre yaptıklarını söyledi. Sürecin devamına yönelik yol haritasını yapacakları değerlendiremeden sonra belirleyeceklerini belirten Avukat Yılmaz, şunları söyledi:"Hukuk mücadelesi verdiğimiz için tüm ihtimalleri değerlendirerek hareket ediyoruz. CAS’ın da ret kararı verebilme ihtimali vardı. Bu ihtimalin gerçekleşebileceğini de düşünmüş ve bu durumda ne yapabileceğimizi önceden planlamştık. Şimdi bunları hayata geçireceğiz. Sürecin sonrasına yönelik alternatiflerimiz de var. Gerek Avrupa, gerekse de Türkiye’deki hukukçularımızla birlikte yapacağımız toplantının ardından bunların hangisini değerlendireceğimize karar vereceğiz. Süreci FIFA boyutuna da taşıyacağız."Türkiye'de algı operasyonu yapıldığına dikkati çeken Nusret Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Kararın gerekçelerinin neler içerdiğini belirtmeden sadece, (Trabzonspor’un başvurusu reddedildi) şeklinde açıklama yapmak doğru değil. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tahkim ve disiplin kurulunun tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda tespitlerimiz, eleştirilerimiz vardı. CAS kararı gösterdi ki Trabzonspor, bu eleştirilerinde ve tespitlerinde haklı. CAS karar gerekçesinde, TFF disiplin ve tahkim kurulunun tarafsız ve bağımsızlığı noktasında ciddi şüphelerinin yer aldığını da paylaştı.CAS’ın şikenin varlığını sabit gördüğünü ve bu kanaatinin değişmeyeceğini hüküm altına aldığını belirten Avukat Yılmaz, bu konuda da şunları söyledi:"UEFA, yerel liglere müdahale edemeyeceği yönünde bir karar vermişti. CAS'ta UEFA’nın bu kararını doğru buldu. Sadece 2013 yılı öncesinde gerçekleşen şike hadiselerine yönelik olarak yerel lige müdahale edilemeyeceğini ve bu manada Trabzonspor’un talebinin doğru olmadığını söyledi. Ama (şike yoktur) demedi. CAS önceki kararlarda da futbol tarihinin en kapsamlı şike olayıyla karşı karşıya kalındığını, şike olaylarını sabit gördüğünü, Türkiye’de adli yargılama neticesi ne olursa olsun kendi kanaatinin değişmeyeceğini hüküm altına aldı. Biz hukuk çerçevesinde bu süreci devam ettireceğiz. Trabzonspor’un haklarını sonuna kadar arayacağız. Son noktaya kadar gitme konusunda kararlılığımız devam edecek."Bu arada Trabzonspor’da forvet oyuncusu Dame N’Doye, 25 Mart’ta U21 takımı ile oynanan antrenman maçında sakatlandı. 32 yaşındaki Senegalli futbolcunun tedavisinin yapıldığı, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçına ise yetişeceği kaydedildi.