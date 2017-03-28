Trabzonspor'dan Balkan harekatı!

Ekibin; Hırvatistan, Slovakya, Polonya, Romanya ve Rusya gibi ülkelerde birçok oyuncu izlediği öğrenilirken, sürpriz isimler de gündeme geliyor. Trabzonspor'un Claudiu Keserü ve Bozhidar Chorbadzhiysk gibi isimlerin yanı sıra, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen Damagoj Vida'yı da gündemine aldığı iddia edildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'nun üzerinde olan Vida'nın kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesinin bulunması ve uzatmaya yanaşmaması nedeniyle satışının gündeme gelebileceği belirtildi.
Kaynak: Sabah
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