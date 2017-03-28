Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Trabzonspor'dan Balkan harekatı!

Trabzonspor; İskoçya, İngiltere ve Fransa’da oyuncu takip eden scout ekibini Balkan ve Kuzey ülkelerine yönlendirdi.

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Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosu için ince eleyip sık dokuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, scout ekibini, oyuncuların adaptasyon sürecinin daha kısa olması ve ülke futboluna çabuk alıştıkları için Balkan ve Kuzey ülkelerine yönlendirdi.

Ekibin; Hırvatistan, Slovakya, Polonya, Romanya ve Rusya gibi ülkelerde birçok oyuncu izlediği öğrenilirken, sürpriz isimler de gündeme geliyor. Trabzonspor'un Claudiu Keserü ve Bozhidar Chorbadzhiysk gibi isimlerin yanı sıra, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen Damagoj Vida'yı da gündemine aldığı iddia edildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'nun üzerinde olan Vida'nın kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesinin bulunması ve uzatmaya yanaşmaması nedeniyle satışının gündeme gelebileceği belirtildi.

Kaynak: Sabah
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