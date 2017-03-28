Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Trabzonspor’da eksikler can sıkıyor

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Çaykur Rizespor’a konuk olacak Trabzonspor’da sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasının sıkıntısı yaşanıyor.

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Sezonun ikinci devresinde 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek çıkış yapan bordo-mavililerde, Çaykur Rizespor maçında 3 oyuncu cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Uğur Demirok ile sarı kart cezaları bulunan Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira, Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.

Mas, sakat dönüyor

Savunmada sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde, Arjantinli sol bek oyuncu Emmanuel Mas’ın milli takımda sakatlanması moralleri bozdu.

Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan ve kamptan ayrılan futbolcunun durumunun Trabzon’da yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı kaydedildi. Arjantinli oyuncunun sahalardan 2 hafta uzak kalabileceği belirtildi.

Durica, teknik heyete bağlı

Bordo-mavililerde ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan, Slovakya Milli Takımı’nın kampında da 18 kişilik kadroda yer almayan Jan Durica’nın da idman eksiğinin bulunduğu kaydedildi.

Sakatlığı büyük ölçüde geçen oyuncunun uzun zamandır takımla çalışamadığı ancak mecburiyet halinde teknik direktör Yanal tarafından Çaykur Rizespor maçında görevlendirilebileceği öğrenildi.

Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanan Ogenyi Onazi ve 21 yaş altı takımı ile yapılan hazırlık maçında sakatlık yaşayan Dame N’Doye’un ise son durumlarının iyi olduğu ve Çaykur Rizespor maçında görev alabilecekleri bildirildi.

AA
Trabzonspor

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