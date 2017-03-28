TFF, Eskişehirli sporseverlere teşekkür etti Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım’ın Moldova ile oynadığı özel maçta tribünleri dolduran Eskişehirli sporseverlere teşekkür etti.

Batuhan Özdemir

’den yapılan açıklamada, milli takımın 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada’nın tribünlerinin tamamen dolduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"İlk kez A Milli Futbol Takımı’nın maçına ev sahipliği yapan Eskişehir kenti ve halkı, başarıda önemli rol oynarken, milli takım taraftarlığının en güzel, coşkulu örneklerinden birini sergiledi. Başta Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Eskişehirspor Kulübüne, tüm ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine tüm destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."