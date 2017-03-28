Süper Lig kartlarda Avrupa'da ilk 5'te!

Avrupa’nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa’nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinden yalnızca 2’si ilk 10’a girdi. La Liga 5,34 kartla 5’inci, sertliğiyle bilinen Serie A ise 5,04 ile 9’uncu oldu. Bundesliga (4,17) 18’inci, İngiltere Premier Lig (3,99 ) 22’nci ve Ligue 1 (3,89) 25’inci sırada kendilerine yer buldu.
Doğu ve güneydeki ülkelerde kart sayısı yüksek
Kart sayısının, Avrupa’nın doğu ve güneyinde bulunan ülkelerde yüksek, batı ve kuzeydeki ülkelerde ise düşük olması dikkati çekti. Her karşılaşmada 2,93 kart çıkan Norveç, hakemlerin kartına en az başvurduğu lig oldu. Diğer İskandinav ülkeleri İsveç (3,31), Finlandiya (3,36) ve Danimarka (3,43) da listenin en altında yer aldı. Listenin son 15 basamağının, 26. sıradaki Belarus, 23. sıradaki Çekya ve 19. sıradaki Polonya haricinde tamamen Avrupa’nın batı ve kuzeyindeki ülkelerin liglerinden oluştuğu görüldü.
Listenin üst sıralarında yer alan liglerde ve Avrupa’nın 5 büyük liginde maç başına şu kadar kart gösterildi:
|Sıralama
|Lig
|Sarı Kart
|Kırmızı Kart
|Toplam
|1
|Yunanistan Süper Ligi
|5,23
|0,29
|5,52
|2
|Romanya Birinci Ligi
|5,21
|0,30
|5,51
|3
|Ukrayna Premier Ligi
|5,21
|0,20
|5,41
|4
|Spor Toto Süper Lig
|5,08
|0,27
|5,35
|5
|La Liga
|5,11
|0,23
|5,34
|9
|Serie A
|4,77
|0,27
|5,04
|18
|Bundesliga
|3,97
|0,20
|4,17
|22
|İngiltere Premier Ligi
|3,88
|0,11
|3,99
|25
|Fransa Lig 1
|3,60
|0,29
|3,89