Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama

Yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bilindiği üzere 15-21 Mart 2017 tarihleri arasında yapılmıştı. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Bakanlığı’na bağlı olan http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabileyecekler. Peki, atamalar ne zaman olacak? Hangi dalda kaç tane öğretmen alınacak? İşte, tüm detaylar...
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanması ardından atamaların ne zaman yapılacağı gündeme geldi. MEB’in resmi takvimine göre adayların mülakatları Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak. Mülakat sonuçlarına itirazların değerlendirilmesinin ardından atamaların haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bakan Yılmaz, atanan öğretmenlerin yaz tatili boyunca oryantasyon eğitimine tabii tutulacaklarını ve eylülde göreve başlayacaklarını açıkladı.
MEB SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
MEB, sınav merkezlerinin açıklandığının resmi Twitter adresinden duyurdu. Duyuruda; “20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ön başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı. Adaylar sınav merkezlerini "http://meb.gov.tr " adresinden öğrenilebilecek.” ifadeleri kullanıldı.
BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi ve branş dağılımı listesini duyurdu. İşte, bakanlığın yapmış olduğu o açıklama:Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20.127 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere Ek 1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda başvuru alınacaktır.