'Sergen Yalçın'la yola devam ederiz' Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın ile doku uyumu yakaladıklarını ve kendisiyle çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Tolga Kaplan

Ligin ilk bölümü tamamlandığında 16 maçta 12 puan toplayabilen ve küme düşme potasında yer alan ancak ligin ikinci devresinde peş peşe kazandığı maçlarla sıkıntılı günleri geri bırakan Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başarılı grafik çiziyor. Oyun taktiği ve takımdaki uyumla dikkati çeken Sergenli Kayserispor, aldığı başarılı sonuçlarla umut vaat ediyor.Kulüp başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının özellikle ikinci yarıdaki performansıyla Türkiye’nin gündemine oturduğunu kaydetti.Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Gaziantepspor’a mağlup olduklarını anımsatan Bedir, "Ne yazık ki kendi sahamızda son hafta ummadığımız bir mağlubiyet aldık. Arkadaşlarla kendi aramızda şakalaştığımız da ’bu işin nazarı olur’ diyoruz. Futbolda bu var. Ummadığınız maçlarda galip gelip, hiç ummadığınız maçlarda mağlup olabiliyorsunuz. Bu işi ciddiye almak lazım. Ben ’çocuklar ciddiyetsizdi, rehavete kapıldılar’ demek istemiyorum ama biraz daha dikkatli olabilirdik." diye konuştu.Gaziantepspor karşısında kaybettikleri puanları Antalyaspor maçında telafi etmek istediklerini aktaran Bedir, şöyle devam etti:"İçeride kaybettiğimiz bu 3 puanın telafisini ilk deplasmanımız olan Antalyaspor maçında yaparız diye düşünüyorum. Teknik heyet, futbolcular, yönetim ve taraftarlarımız tamamıyla buna odaklanmış durumda. Antalyaspor çok güçlü ve ciddi bir ekip. Sahasında kolay kolay mağlup olmayan, yenilmesi zor bir ekip ama kolayı herkes yapar, zoru Kayserispor. İnşallah biz bu zoru başaracağız. Antalyaspor’dan ve sonraki maçlardan 3’er puan alarak ligi arzuladığımız yerde bitireceğiz. Ligdeki ilk hedefimiz ikinci yarı başladığında ligin dibinde olan Kayserispor’u, ligde kalacak puanlara ulaştırmak, onun için çabalıyoruz. O sonuçları aldıktan sonra da önümüzde hangi hedefler varsa o hedeflere doğru yürüyeceğiz."Erol Bedir, devre arasında takımın başına getirilen ve 6 aylık sözleşme imzalanan Sergen Yalçın’ın sezon sonu Kayserispor’da kalıp kalmayacağını da değerlendirerek, sözleşme uzatma konusunda henüz görüşme yapmadıklarını, iki tarafın da odaklandığı tek noktanın sarı-kırmızılı takımın başarısı olduğunu dile getirdi.Sergen Yalçın’dan memnun olduklarını ve onun da Kayserispor’da mutlu olduğunu anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Tabii şu an Sergen hocayla resmi bir görüşme yapmıyoruz. Konuştuğumuz tüm sistem ya da çerçeve takımın önündeki maçı kazanması ve bir an evvel ligde kalma barajı ne ise kaç puan gerekiyorsa ona ulamak. Sohbet bölümünde ise bundan sonrasıyla ilgili önümüzdeki yıl ne yaparız diye düşünüyoruz. Hocanın da kendisiyle ilgili plan projesi vardır. Fakat hoca da ince detaylı plan yapmıyor, biz de yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.Prensip ve gönül anlamında iki tarafın da birbirine sempatisi olduğunu belirten Bedir, şu görüşleri paylaştı:"Kayserispor ile Sergen’in ciddi bir şekilde doku uyumu var. Biz ondan memnunuz, o da Kayseri’de mutlu olduğunu söylüyor. İki tarafın da mutlu olduğu bir ortamda, üstüne bir de sportif başarı varsa, bu güzel şehirde görev yapmak hem Sergen için onurdur hem de bizim için. Türkiye’ye mal olmuş, teknik direktörlük döneminde başarıdan başarıya koşmuş bir hocayla çalışmak bizim için de arzuladığımız, istediğimiz bir şeydir. Bizim Sergen’i ya da onun bizi bırakması için çok önemli bir sebep görmüyorum. Bu konular için henüz vakit var. Prensip ve gönül olarak iki tarafın da birbirine sempatisini biliyorum. İki üç hafta sonra matematiksel olarak ligde kalmamız kesinleşince işin adını belirleriz."AA