Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Şekip Mosturoğlu: Çifte mutluluk oldu

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Yargıtay Başsavcılığı’nın kararıyla CAS’ın Trabzonspor’a talebinin reddetmesinin aynı güne gelmesi için, “Tamamen tesadüf. Bizim için çifte mutluluk oldu” dedi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, gündemdeki konularla ilgili olarak FB TV’ye değerlendirmelerde bulundu. 

‘Minimum 6 ay’

Mosturoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın beraat kararlarının onanması talebiyle dosyayı Yargıtay 5. Dairesi’ne göndermesi için, “Tüm Fenerbahçeliler’in birlikte üzüldüğü ve sevindi bir süreç yaşıyoruz. Bu sürecin en önemli kilometre taşlarını aşmaya başladık. Yaklaşık 1.5 yıldır bu aşamaya gelinmesini bekliyoruz. Yargıtay  5. Dairesi’ndeki süreç minimum 6 ay sürecektir” diye konuştu.

‘Saçımda beyaz yoktu’

Aynı gün CAS’ın Trabzonspor’un talebini reddettiğini de hatırlatan asbaşkan, “Tamamen tesadüf. Bizim için çifte mutluluk oldu. Hayata daha pozitif bakmamıza vesile oldu” dedi. Şekip Mosturoğlu, bu süreçte yaşadıklarının yanlarına kaldığını söyleyerek, “Hep söylüyorum, saçımda bir tane beyaz yoktu. Şimdi beyazdan geçilmiyor. Üzüldük tabii ki” ifadelerini kullandı.

‘Borsada manipülasyon yaptılar’

UEFA’da, CAS’ta Fenerbahçe’nin ceza alması için lobi yapıldığını söyleyen Şekip Mosturoğlu, “Bunu Fenerbahçeli gözükenler de yaptı. Bunları tarih yazacak. Hani İnfantino gelmişti Türkiye’ye? 4 saatliğine acil olarak... Ne yapmıştı? Afrika’dan dönüyordu, havalimanından bile çıkmadı. Destinasyonu buraya düşmüştü. Bu utanmaz arlanmaz insanlar, hisseleri borsada işlem gören SPK mevzuatına tabii şirket üzerinden manipülasyon yaptılar ‘Fenerbahçe küme düşecek’ diye. Yatırımcıların soracak hesabı olacak. Reina saldırısıyla eş zamanlı Twitter’dan bir saldırı yapıldı. Arkadaşlar zannediyor ki takma ad kullanırık kimse bizi bulamaz. Göreceğiz” diye konuştu.

‘Transfer de kısıtlansın’

Son olarak yabancı kuralı tartışmasına değinen Şekip Mosturoğlu şunları söyledi: Çok zamansız bir tartışma. Kulüpler uzun ve kısa vadeli anlaşmalar yaptılar. Önemli olan program. Eğer yabancı oyuncu sayısı kısıtlanacaksa, kulüpler arası transferi de kısıtlayalım. Altyapıdan oyuncu mecburiyeti koyalım. Bu durumda uluslararası başarıdan vazgeçmeliyiz. Bizim U21 takımımız en yakın rakibinin 5 puan önünde lider ama milli takıma tek oyuncu alınmadı. Demek ki sistemde yanlışlık var.”
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