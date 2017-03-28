Samsunspor'da hedef 3 puan TFF 1. Lig takımı Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, 3 Nisan pazartesi günü karşılaşacakları Balıkesirspor'un iyi bir takım olduğunu söyledi.

Bora Aslan

Coşkun Zeren, maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Balıkesirspor'un iyi bir kadrosu var. Ligde hedefleri olan bir takım ve play offu kovalıyorlar. Ben bu maçta futbol ve centilmenlik adına ellerinden geleni yaparak maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum" dedi. Coşkun Zeren, son haftalarda iyi çıkış yakaladıklarını hatırlatırken şunları söyledi:"Alt taraftan yukarı doğru çıktık. Futbolcualrımız iyi anlaşıyorlar. Teknik ekip, yönetim ve futbolcularımız arasında herhangi bir sorun yok. Şu an herşey yolunda. Önümüzde Balıkesirspor maçı var. Futbolcularımız hazırlıklarını sürdürüyor. Moral ve motivazyon son derece yüksek. Daha yukarılara çıkmak için bu maçta elimizden geleni yapacaız. Futbolcu kardeşlerimiz bunun bilincinde ve farkındalar. Ben bu maçta futbol ve centilmenlik adına ellerinden geleni yaparak maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum."Bu ararda, pazartesi günü saat 18.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacakları Balıkesirspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörgözetiminde devam etti.DHA