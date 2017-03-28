Rummenigge’den FIFA’ya uzlaşma çağrısı Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Dünya Kupası’ndaki takım sayısının 48’e çıkarılmasını eleştirerek, FIFA ile çözüm için anlaşma sağlanması gerektiğini söyledi.

Burak Köse

Rummenigge, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen ECA Genel Kurulu sonrası genel sekreter Michele Centenaro ve Juventus Kulübü Başkanı Andre Agnelli ile bir basın toplantısı düzenledi.Avrupa kulüplerinin, FIFA’nın Dünya Kupası’ndaki takım sayısını arttırmasından rahatsız olduğunu belirten Rummenigge, "Karar alma şekli ve şeffaflığın bizim açımızdan kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Sonuçta çalışanlarımız olan oyuncuları Dünya Kupası için kullanan FIFA bize saygı duymalı. Çözüm için bizimle bir anlaşma yolu bulmaları gerektiğine inanıyorum." dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi formatlarındaki 2018-2021 dönemine dair reformlara ilişkin kulüplerin anlaştığına işaret eden Rummenigge, "Reformdan memnunuz. UEFA şemsiyesi altında kalmaktan mutluyuz. Onlarla iş birliği içinde olmaya gelecekte de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Rummenigge, bir sonraki dönem olan 2021-2024 yılları için de tartışmaların bu genel kurulda başladığını kaydetti.Rummenigge, Avrupa’da büyük kulüplerden oluşacak bir Süper Lig kurulması tartışmalarına ilişkin soruya, "Şu anda Süper Lig gibi bir tartışma yok. Bu, büyük kulüplerin iyi niyetidir." yanıtını verdi.UEFA kulüp organizasyonlarında baştan aşağı daha adil bir katkı payı dağıtımı sağlandığını dile getiren Rummenigge, "Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı daha güçlü ve heyecanlı bir lig yaratacak. Elemelere katılan kulüplerin dayanışma ödemelerinden aldıkları pay 2012-2015 dönemine göre yüzde 224 arttı. Avrupa Ligi’ndeki katkılar ise yüzde 264 artış gösterdi. Tüm kulüpler bundan memnun." diye konuştu.Rummenigge, zengin kulüplerin daha zengin, fakirlerin ise daha da fakirleştiklerine yönelik haberleri ise "yalan haber" diye niteleyerek, Avrupa kupalarından en büyük faydayı orta ölçekli kulüplerin elde ettiği değerlendirmesinde bulundu.FIFA Konseyi ocak ayında, 2026’dan itibaren Dünya Kupası’na 32 yerine 48 takımın katılması teklifini oy birliğiyle kabul etmişti.AA