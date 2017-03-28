Portekiz, Quaresma'yı konuşuyor Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ülkesinde bu kez dişleriyle gündeme geldi.

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Quaresma'ya flaş teklif!

Bora Aslan

Milli arada Türkiye'den ayrılarak Portekiz'e giden, Macaristan maçında 90 dakika forma giydi.33 yaşındaki futbolcu, sahadaki performansından çok, yeni imajıyla dikkat çekti. Oyuncunun sık sık saç stilini değiştirmesine alışık olan vatandaşları bu kez yaptığı yenilik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.'nın yeni parlak dişler yaptırdığı ve böylece gülümsemesini de yenilediği yorumları yapıldı. Quaresma'nın özellikle'de katıldığı gecede kameralara yansıyan gülüşlerine yer verildi. Yıldız futbolcunun bu yeni görüntüsünün takım arkadaşlarının da dikkatini çektiği, bu yüzden kendisine şaka yollu takıldıkları belirtildi. (Skorer)