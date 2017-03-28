Portekiz - İsveç maç sonucu: 2-3 Hazırlık karşılaşmasında Portekiz ile İsveç karşı karşıya geldi. Portekiz ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Özgür Yedek

Hazırlık müsabakasında Portekiz ile İsveç karşı karşıya geldi. İsveç mücadeleyi 3-2 galip bitirdi. Querasma yaklaşık 32 dakika oyunda kaldı.Son Avrupa şampiyonu Portekiz, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve İsveç müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.Portekiz'in gollerini atan isimler 18. dakikada Cristiano Ronaldo ve 34. dakikada da Andreas Granqvist (k.k) attı. İsveç'in geri dönüşünü getiren isimler ise 57. dakikada ve 75. dakikalardaki golleriyle Viktor Claesson ve 90. dakikada da Joao Cancelo (k.k) oldu.Beşiktaş'ta Querasma 58. dakikada Ronaldo'nun yerine oyuna dahil oldu.