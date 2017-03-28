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ÖZET | Hollanda-İtalya maç sonucu: 1-2

Hollanda-İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İtalya mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Lens 90 dakika oyunda kalırken Sneijder 83. dakikada oyuna dahil oldu.

28 Mart 2017, Salı 23:54 Yorum Yaz
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Fenerbahçeli Jeremain Lens ve Galatasaraylı Wesley Sneijder'in formasını giydiği Hollanda Milli Takımı İtalya ile hazırlık maçında karşılaştı. İtalya müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 

Hollanda dakika 10'da Alessio Romagnoli'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 1 dakika sonra Eder golünü attı ve müsabakayı 1-1'e getirdi. Dakika 32'de Leonardo Bonucci İtalya lehine skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı maç 2-1 İtalya'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Lens 90 dakika oyunda kalırken Sneijder 83. dakikada oyuna dahil oldu. 





 
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