Gerçek Spor Sitesi

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28 Mart 2017 Salı
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Özel sporcular Ordu’da kulaç atacak

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası 10-12 Nisan’da Ordu’da yapılacak.

28 Mart 2017, Salı 11:01 Yorum Yaz
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Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu Ordu’ya veren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve federasyonun diğer yetkililerine teşekkür etti.

Genç, büyük bir organizasyonu daha Ordu’da yapacak olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"2016 yılında Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası çok güzel bir atmosferde ilimizde yapılmıştı. Bu yıl da yine başta Valimiz Sayın İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz ve Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Engin Tekintaş’ın destekleriyle şampiyona en güzel ortamda ilimiz ev sahipliğinde yapılacaktır. Orduluları bu şampiyonaya destek vermeye davet ediyorum. İlimize gelecek sporcular, çok özel sporcular. Özel sporcuları Ordu’muzda en iyi şekilde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacağız. Yarışmaya katılacak sporculara şimdiden başarılar diliyorum."

Genç, şampiyona için hazırlıkların başladığını, organizasyonun en iyi şekilde tamamlanması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

AA
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