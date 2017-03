ÖSYM AİS giriş sayfası! | YGS SONUÇLARI AİS YGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler YGS sonucu sorguladıkları ÖSYM AİS giriş sayfalarını aratmaya devam ediyor. YGS sonuçları ÖSYM Ais giriş sayfası ve YGS sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde...

Umut Eken

na fanatik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Merakla beklenentarafından resmi siteden açıklandı. Sorgulama ekranından yapılan aramalarda adaylar ulaştıkları puanları öğrendiler. 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilen YGS sınavının sonuçları ‘’ üzerinden halen öğrenilebiliyor. Sisteme giriş T.C kimlik no ve şifre ile gerçekleşiyor. Sınav sonuçlarını öğrenen ve sonuçlardan memnun kalmayan bazı adaylar sınav sonucuna nasıl itiraz edileceğini araştırıyor.ve '' yöntemleri haberimizin devamında.Yaklaşık iki hafta öncetarafından 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen'nin sonuçları açıklandı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarına erişebilecek. ÖSYM’nin paylaştığı sayısal verilere göre, 2017 YGS’ye 2 milyon 265 bin 844 kişi başvurdu. Başvuran adaylardan ise 2 milyon 162 bin 895’i sınava girdi. 102 bin 949 aday ise sınava katılmadı. Öte yandan bin 457 adayın sınavı geçersiz sayılırken, 2 milyon 161 bin 438 adayın ise sınavı geçerli sayıldı.Herhangi bir puan türünden 150’yi geçen aday sayısı 1 milyon 846 bin 845 olurken, herhangi bir puan türünden 180 barajını geçen aday sayısı ise 1 milyon 506 bin 479. 2017 YGS’de cinsiyete göre sınav başarısına bakıldığında, 150 ve üzeri puan alan kız adayların oranı yüzde 88,60, 180 ve üzerinde puan alan kız adayların oranı ise yüzde 73,72. Erkek adayların yüzde 82,58’i 150 ve üzeri puan alırken, yine erkek adayların yüzde 66,04’ü ise 180 ve üzeri puan aldı.Başvurusunu yaptığı ve parasını ödediği halde 102 bin 949 aday YGS’ye giremedi. Bu adayların sayısında geçen yıla göre yüzde 40 oranında bir artış gözlendi. Bunların kaçının ‘15 dakika kuralı’ nedeniyle geç kaldığı için YGS’ye giremediği bilinmiyor. ÖSYM verilerine göre 2016’da 61 bin 482 aday sınava giremedi. 2015’te ise bu sayı 59 bin 227 idi. Başvurusunu yaptığı halde parasını ödemediği için sınava girme hakkını kaybedenlerin sayısı ise 103 bin 492 olarak açıklandı.Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM merkezine başvurmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına gerekli ücretin yatırdığını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır.Sınavı geçersiz sayılan aday sayısının da geçen iki yıla göre üç kat artış göstermesi dikkat çekti. Buna göre 2015’te sınavı geçersiz sayılan aday sayısı 492, 2016 yılında 473 iken 2017’de bu sayı 1.457 oldu. Böylece başvuru yapıp 2017-YGS’ye katılan 2 milyon 162 bin 895 adaydan, 2 milyon 161 bin 438’inin sınavı geçerli sayıldı.YGS’de geçen yıllarda olduğu gibi kız öğrenciler daha başarılı bir performans sergiledi. Sınava giren erkek adayların yüzde 66.04’ü 180 ve üzerinde puan alırken, kızlarda bu oran yüzde 73.72 oldu. Tüm adaylara bakıldığında ise adayların yüzde 70.91’i 180 ve üzerinde puan alamayı başardı.Öğrenim durumuna göre en iyi performansı üniversite mezunları gösterdi. Ünivesite mezunlarının yüzde 85.33’ü 180 ve üzerinde puan elde etti. Bu grubu yüzde 78.75 ile üniversite öğrencileri ve yüzde 66.25 ile lise son sınıflar takip etti.YGS 2017’de ön lisans düzeyinde tercih yapmaya olanak veren 150 ve üzerinde puan alan aday sayısı herhangi bir puan türünde 1 milyon 846 bin 845 oldu. Geçen yıl 150 barajını 1 milyon 879 bin 812 aday aşmayı başarmıştı. Lisans düzeyinde tercih için gerekli olan 180 ve üzerinde puan alan aday sayısı ise herhangi bir puan türünde 1 milyon 506 bin 479 oldu. Bu barajı geçen yıl 1 milyon 600 bin 49 aday geride bırakmıştı.Toplam 2 milyon 265 bin 902 kişinin başvuruda bulunduğu sınav, geçtiğimiz yıl 2 milyon 178 bin adayın müracaatıyla sonuçlanmıştı. Bu sayı, bir önceki yıla göre 87 bin kişilik bir artış gösterdi.YGS puanlarının hesaplanması esnasında adayların her teste verdiği cevap, ayrı koşullar altında değerlendirmeye alındı. Testlerdeki standart puan hesabı, her adayın verdiği doğru-yanlış cevap sayısına göre belirlendi. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulundu.Son sınıfta okuyan adayların tamamının ilgili testten aldıkları ham puanlar, o testin ortalama ve standart sapmasını oluşturdu.AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgilitestlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanıalmaları sağlanacaktır.YGS’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programınıtercih etme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150’nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı dahesaplanmayacaktır.150 ve 180 arasında puan alan adaylar ise LYS'ye girme hakkında sahip olmayacak ve sadece ön lisans bölümlerini tercih edebilecek.Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürüldü.Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) ortaya çıkarıldı.Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olarak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 belirlendi.Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alındı. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alındı ve okul bazında işlem yapılmadı.Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklendi ve böylece adaylarınyerleştirme puanları hesaplandı.