Önder Bülbüloğlu: Şampiyonluğumuza inanıyoruz Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davası kapsamında haklarının verilmediği gerekçesiyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptıkları başvurunun reddedilmesine ilişkin, "Biz haklılığımıza ve şampiyonluğumuza inanıyoruz. Sonuna kadar hakkımızı aramaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım Kılıç

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CAS’ın verdiği kararın şikenin varlığına ilişkin olmadığını belirterek, bu konuda daha önceden UEFA’nın ve CAS’ın şikenin olduğu yönünde kararlarının bulunduğunu hatırlattı.UEFA’nın yerel liglere müdahale edemeyeceği yönünde bir kararın verildiğini vurgulayan Bülbüloğlu, "Bu bir yetki-yetkisizlik kararıdır. Daha önce şike yapıldığını hem UEFA hem CAS duyurmuştu. Biz haklılığımıza ve şampiyonluğumuza inanıyoruz. Sonuna kadar hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Gidilebilecek tüm mercilere gideceğiz." diye konuştu.Gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını anlatan Önder Bülbüloğlu, "Biz hukuk çerçevesinde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonuna kadar kararlılığımız devam edecek. Önümüzde İsviçre Federal Mahkemesi ve FIFA var. Gerek Avrupa gerekse de Türkiye’deki hukukçularımızla birlikte yapacağımız toplantının ardından harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.