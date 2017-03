Ogün Temizkanoğlu: Bizim için her maç final TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un teknik direktörü Ogün Temizkanoğlu, "İçeride dışarıda bizim için fark etmiyor, her maça 3 puan için çıkmak zorundayız." dedi. Temizkanoğlu, GAP Vadisi Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında başarının birlik ve beraberlikle gelebileceğini söyledi.

Burak Köse

Taraftarın desteğine daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Temizkanoğlu, ligde telafisi olmayan maçların başladığını belirtti.Önemli müsabakalara çıkacaklarını vurgulayan Temizkanoğlu, "Bu iki hafta hem üst sıraları hem alt sıraları belirleyecektir. Alt sıralardan kurtulmak için gerekli mücadeleyi ortaya koyacağız. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlar önemli. Buraya gelen her rakip, buradan kolay çıkamayacağını anlamalıdır. O kadar eksiğe ve yanlışa rağmen Sivasspor maçında, takımımız istek ve arzusunu ortaya koyarak maçı çevirmesini bildi." diye konuştu.Futbolcuların oyun ve kondisyon seviyelerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Temizkanoğlu, "Bizim için her maç final. O finalleri en iyi şekilde atlatmak ve işimizi ciddi yapmak zorundayız. İçeride dışarıda bizim için fark etmiyor, her maça 3 puan için çıkmak zorundayız." şeklinde konuştu.AA