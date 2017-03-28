Nazilli Belediyespor'dan Karagümrük maçında saldırı iddiası SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Nazilli Belediyespor, oynadıkları Vefa Stadı'nda saldırıya uğradıklarını iddia etti.

Tolga Kaplan

Kulüp Başkanı Erdoğan Eker, teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, Sportif Direktör Muzaffer Taşkın ve Futbol Şube Sorumlusu Hakan Alıcık, bugün Esat Ergüler Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Eker, aynı zamanda 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı olan Fatih Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın'ın yöneticilerini darp ettiğini iddia ederken şöyle dedi:"İstanbul'da kanımızı akıttılar. Hukuk Müşavirimiz Özer İncegül'ün dudağı patladı. Maç sonunda da teknik ekibimize fiili müdahale oldu. Bunları yapanın Kulüpler Birliği Başkanı olduğuna inanmak istemiyoruz. Cengiz Günaydın derhal o görevden istifa etsin."Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulunan Başkan Erdoğan Eker, açıklamasına şöyle devam etti:"Bize yapılanlar, kimsenin yanına kar kalmamalı. Bu saldırılara göz yumarsak Türkiye'de kötüye gidişi durduramayız. Böyle bir kulüp başkanının kalkıp da yöneticilerimize ve teknik heyetimize saldırması kabul edilemez. Mutlaka bu şahıslar en ağır biçimde cezalandırılmalı."Bu arada Hakan Alıcık, İstanbul Emniyeti'ni eleştirdi. Polisin olayları önlemekte yetersiz kaldığını dile getiren Alıcık, şunları söyledi:"Biz bugüne kadar hiçbir deplasmanda ya da sahamızda böyle bir olay yaşamadık. Karşılaşmanın bitimine 5-6 dakika varken, protokol tribününde 1 tane bile polis kalmamıştı. Bizler darp edilirken polisler olayı sadece izledi. Vefa Stadı'nda gerekli önlemler alınamıyorsa Federasyon burada maç oynatmasın."Teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem ise Fatih Karagümrük maçında çıkan olayları sert dille eleştirdi. "Biz sadece futbol oynamaya geldik" diye tecrübeli çalıştırıcı, "Nazilli Belediyespor kulübü hiçbir zaman sahipsiz değildir. Bize yapılanlar yakışık kalmıyor. Mutlaka bunun gereği yapılmalı. Türk futbolu kaosa sürükleniyor" diye konuştu. Sportif Direktör Muzaffer Taşkın ise, "Vefa Stadı'nda can güvenliğimiz yoktu. TFF mutlaka bu olaylara el atmalı" diye konuştu.DHA