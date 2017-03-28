Mustafa Reşit Akçay, Trabzon'a dönüyor Osmanlıspor’un başındayken bile sık sık, “Bundan sonra kulüp takımı çalıştırmayı pek düşünmem. Belki altyapılarda görevler alabilirim. Onu daha çok istiyorum” diyen Mustafa Akçay’ın adı Trabzonspor’un gündeminde. Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelip görüşeceği öğrenildi.





Altyapı hamlesi yolda



Her fırsatta artık kulüp takımı değil, altyapı çalıştırmak istediğini dile getiren Mustafa Akçay için camiasına dönüş umudu belirdi. Altyapı alanında yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Bordo-Mavililer’de yönetimin aklındaki isimlerin başında Mustafa Akçay’ın geldiği öğrenildi. Bir süre dinlenmek isteyen Akçay ile yönetimin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi ve konuyu paylaşması bekleniyor.



Akçay ne demişti?



Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, devre arası kampında FANATİK’e verdiği röportajda altyapı ile ilgili şunları söylemişti: “Tamamen kapanmayı da düşünmüyorum. Sosyal projelere varım. Altyapılarla ilgili bir proje gelirse çalışmaya devam ederim. Çünkü paranın zekatı olduğu gibi bilginin de zekatı var. Bunu aktarmamız lazım. Trabzonspor ciddi bir yaklaşımla 1461 Trabzon’u da kapsayan ciddi bir kompleksi düşünüp teklif yaparsa değerlendirebilirim. Milli Takımlarda Ümit Milli veya aşağısında çalışabilirim. A takım bana göre değil. Çünkü A takımda hazır olanla oynuyorsun. Ben diyorum ki zor olanı yapayım ve milli takımda da kesinlikle prim almadan çalışırım. Bana vereceklerini sosyal projelere aktarsınlar. Sakın yanlış anlaşılmasın birileri alıyor olabilir. Onların hakkıdır. Ama bir ilke bu, ben almam. Sakın yanlış yere çekilmesin.”



MİNİ YORUM



Mustafa öğretmen



Mustafa Akçay için söylenecek o kadar çok şey var ama sanırım en doğrusu onun genç nesiller için çok iyi bir ‘öğretmen’ olacağı. Sadece futbol açısından değil üstelik. Saha dışında da iyi bir nesil yetiştirecek ender hocalardan biridir Mustafa Akçay. Ekibi de öyle, yakından tanıdığım için rahatlıkla bunları söyleyebilirim. Eğer Trabzonspor yönetimi Muharrem Usta döneminde o planladığı altyapı hamlesini gerçekleştirecekse bu noktada Akçay’ın varlığı çok büyük katkı sağlayacaktır, en doğru isimlerden biri olacaktır.



Serhat Demirtaş



İlişkili Haber Cüneyt Çakır, Türkiye'den gidiyor! Burak Köse Trabzonspor ’da yeni bir Mustafa Reşit Akçay dönemi başlamak üzere... Bordo-Mavililer’in pilot takımında yaptığı başarılı işlerin ardından A Takım hocalığına getirilen Akçay, ardından Akhisar’a, sonrasında da Osmanlıspor’a gitmişti. Başkent ekibini tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları’na taşıyan Akçay, bu alanda da çok iyi işlere imza atmış, takımını gruplardan çıkarıp son maçta Olympiakos’a elenmişti. Ancak her gittiği takımda iz bırakmayı başaran, sıradışı kimliğiyle de futbol camiasına bir renk katan deneyimli çalıştırıcı, ligdeki kötü sonuçların ardından birkaç hafta önce Osmanlıspor’dan istifa etmişti.Her fırsatta artık kulüp takımı değil, altyapı çalıştırmak istediğini dile getiren Mustafa Akçay için camiasına dönüş umudu belirdi. Altyapı alanında yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Bordo-Mavililer’de yönetimin aklındaki isimlerin başında Mustafa Akçay’ın geldiği öğrenildi. Bir süre dinlenmek isteyen Akçay ile yönetimin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi ve konuyu paylaşması bekleniyor.Teknik direktör, devre arası kampında FANATİK’e verdiği röportajda altyapı ile ilgili şunları söylemişti: “Tamamen kapanmayı da düşünmüyorum. Sosyal projelere varım. Altyapılarla ilgili bir proje gelirse çalışmaya devam ederim. Çünkü paranın zekatı olduğu gibi bilginin de zekatı var. Bunu aktarmamız lazım. Trabzonspor ciddi bir yaklaşımla 1461 Trabzon’u da kapsayan ciddi bir kompleksi düşünüp teklif yaparsa değerlendirebilirim. Milli Takımlarda Ümit Milli veya aşağısında çalışabilirim. A takım bana göre değil. Çünkü A takımda hazır olanla oynuyorsun. Ben diyorum ki zor olanı yapayım ve milli takımda da kesinlikle prim almadan çalışırım. Bana vereceklerini sosyal projelere aktarsınlar. Sakın yanlış anlaşılmasın birileri alıyor olabilir. Onların hakkıdır. Ama bir ilke bu, ben almam. Sakın yanlış yere çekilmesin.”Mustafa Akçay için söylenecek o kadar çok şey var ama sanırım en doğrusu onun genç nesiller için çok iyi bir ‘öğretmen’ olacağı. Sadece futbol açısından değil üstelik. Saha dışında da iyi bir nesil yetiştirecek ender hocalardan biridir Mustafa Akçay. Ekibi de öyle, yakından tanıdığım için rahatlıkla bunları söyleyebilirim. Eğer Trabzonspor yönetimi Muharrem Usta döneminde o planladığı altyapı hamlesini gerçekleştirecekse bu noktada Akçay’ın varlığı çok büyük katkı sağlayacaktır, en doğru isimlerden biri olacaktır.Serhat Demirtaş

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