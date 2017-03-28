Muhammed Güler: Defolimpik tarihine geçmek istiyorum İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı ile Defolimpik Oyunları’nda daha önce iki şampiyonluğa ulaşan milli sporcu Muhammed Güler, "Oyunlarda tekvando branşında 3 şampiyonluğu olan sporcu yok. Samsun’da altın madalya kazanarak şampiyonluk sayımı üçe çıkarmak ve tarihe geçmek istiyorum." dedi.

Batuhan Özdemir

En büyük 3. spor organizasyonu olarak kabul edilen ve’un ev sahipliğinde düzenlenecek’nda () takım halinde başarılı sonuçlar alacaklarına olan inancını dile getiren, bireysel olarak da bir ilke imza atma hedefinde olduğunu söyledi.2009’da Tayvan, 2013’te de Bulgaristan’da altın madalya kazandığını hatırlatan milli tekvandocu, "Dünyada işitme engeliler tekvando branşında 3 şampiyonluğu olan sporcu yok. Şimdiye kadar iki kez oyunlarda şampiyon olma başarısı gösterdim. Samsun’da da kürsünün en üst sırasında yer alarak, bir ilke imza atmayı hedefliyorum." diye konuştu.Oyunlarda kazanacağı altın madalyayla tarihe geçmek için elinden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceğini söyleyen milli sporcu, "Belki bir ilke imza atmak için tatamiye çıkacağım. Tecrübemden dolayı baskı altında değilim." ifadelerini kullandı.Geçmişte kazandığı başarıların rakiplerini strese sokacağına olan inancını dile getiren Muhammed, şöyle devam etti:"Organizasyonun ülkemizde yapılması, bize ev sahibi avantajı getirecek. Bu bile rakiplerim üzerinde baskı oluşmasına yeterli bir sebepken, bir de geçmişte elde ettiğim başarılar var. Rakiplerim karşıma 1-0 geride çıkacaklar. Müsabakalarda çok akıllıca mücadele edeceğim ve arzu ettiğim madalyaya ulaşacağım. Puanlama olarak da rakiplerimin üzerindeyim. Hedefimin olması daha iyi motive olmama neden oluyor. Bu noktada sadece bireysel düşünmüyorum. Kişisel olarak şampiyon olmak istiyorum ama takım olarak da şampiyonluk istiyoruz. Son şampiyon olarak yine en iddialı ülke konumundayız."Oyunlara takım halinde çok iyi hazırlandıklarını ve her gün üzerine koyarak devam ettiklerini dile getiren Muhammed Güler, organizasyonun Türkiye’de yapılmasının birçok açıdan kendilerine avantaj sağladığını vurguladı.Özellikle bu sene düzenlenecek oyunlarda tekvando branşında katılımcı ülke ve sporcu sayısının artması nedeniyle müsabakaların daha zorlu geçeceğinin altını çizen Muhammed, "Tüm bunlara karşın en iddialı ülke konumundayız. Çok daha bilinçli ve disiplinli çalışıyoruz. Oyunların ülkemizde yapılacak olması rakiplerimizin üzerinde bir baskı oluşturduğu gibi bizim de öz güvenimizin artmasını sağlayacaktır. Samsun’da en iyi dereceyi alarak, federasyonumuzun ve devletimizin bizlere verdiği desteği boşa çıkarmamak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.