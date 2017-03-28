Morata, Chelsea'de oynamak istiyor

Sezon başında 30 milyon Euro ödenerek Juventus'tan geri alınan Alvaro Morata, Real Madrid'de beklediği forma şansını yakalayamadı.
Zinedine Zidane yönetimindeki eflatun-beyazlılarda genellikle maçların ikinci yarısında şans bulan 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Madrid kariyerini sonlandırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçtiğimiz günlerde Chelsea Menajeri Antonio Conte'nin, başkan Abramovich'le bir görüşme yaptığı ve Morata'yı ne pahasına olursa olsun istediğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
Morata'nın da, kendisini Juventus'a getiren Conte ile yeniden bir araya gelme konusunda herhangi bir sıkıntısı olmadığı belirtildi.
Real Madrid'in de Eden Hazard ve Courtois için nabız yokladığı bilinirken, Morata'nın içinde bulunacağı takas ihtimalleri iki taraf yönetiminde de masaya yatırıldı.
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