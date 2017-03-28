Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
 Üyelik

Morata, Chelsea'de oynamak istiyor

Real Madrid'de beklediği şansı bulamayan Alvaro Morata, Conte'nin çalıştırdığı Chelsea'nin ilgisinden memnun. İspanyol futbolcu, teklif gelmesi halinde Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

28 Mart 2017, Salı 16:53 Yorum Yaz
A+ A-



Sezon başında 30 milyon Euro ödenerek Juventus'tan geri alınan Alvaro Morata, Real Madrid'de beklediği forma şansını yakalayamadı.

Zinedine Zidane yönetimindeki eflatun-beyazlılarda genellikle maçların ikinci yarısında şans bulan 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Madrid kariyerini sonlandırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Chelsea Menajeri Antonio Conte'nin, başkan Abramovich'le bir görüşme yaptığı ve Morata'yı ne pahasına olursa olsun istediğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Morata'nın da, kendisini Juventus'a getiren Conte ile yeniden bir araya gelme konusunda herhangi bir sıkıntısı olmadığı belirtildi.

Real Madrid'in de Eden Hazard ve Courtois için nabız yokladığı bilinirken, Morata'nın içinde bulunacağı takas ihtimalleri iki taraf yönetiminde de masaya yatırıldı.
İlişkili Haber

Transfer sihirbazı Monchi, Roma'ya transfer oluyor!
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bruma 3 hafta yok!
Bruma 3 hafta yok!
Flaş! Beşiktaş'tam Emre Mor açıklaması
Flaş! Beşiktaş'tam Emre Mor açıklaması
Altınordu'da Yusuf dönüyor
Altınordu'da Yusuf dönüyor
Ygs sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'den son dakika bilgisi...
Ygs sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'den son dakika bilgisi...

SON DAKİKA HABERLERİ

LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017
LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017
YGS sınav sonuçları I Sorgulama ekranı
YGS sınav sonuçları I Sorgulama ekranı
Ygs sonuçları açıklandı. ösym resmi açıklama yaptı
Ygs sonuçları açıklandı. ösym resmi açıklama yaptı
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
FIFA, Lionel Messi’ye soruşturma açtı
FIFA, Lionel Messi’ye soruşturma açtı

 