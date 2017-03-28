Milli Takım Seçmeleri Şakirpaşa Spor Kompleksinde Yapıldı Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Şakirpaşa Spor Kompleksi milli takım altyapı seçmelerine ev sahipliği yaparken Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, böyle tesisleri Adana’ya kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yıldırım Kılıç

Açılışı geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan Seyhan Belediyesi Şakirpaşa Spor Kompleksi önemli bir etkinliğe sahne oldu. Basketbol Kız ve Erkek Milli Takımı seçmeleri Şakirpaşa Spor Kompleksi’nde yapıldı. 2013 doğumlu çocukların seçildiği seçmeler 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Seçilen sporcular 2019-2020 yıllarında Yıldız Milli Takım düzeyinde ülkemizi temsil edecekler.Alan ve işlerlik bakımından Adana’nın en kapsamlı spor kompleksi olan tesiste 13 farklı branşta aynı anda spor yapılabiliyor. Adana’ya böyle tesisler kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, spora ve sporcuya önem verdiklerini söyledi. Başkan Karalar,” Adana’nın ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyor, sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Gençlerin sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri için Adana’mıza yeni tesisler kazandırıyoruz. Birçok spor tesisin açılışını gerçekleştirdik. Şakirpaşa Spor Kompleksi onlardan sonuncusuydu. Bu kompleks biraz diğerlerinden farklı zira Adana’nın en kapsamlısı. Ben inanıyorum ki buradan yetişen sporcular Adana’mızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek” şeklinde konuştu.