Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Milli Takım'da Ahmet Düverioğlu harekâtı

Ülkemizde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Basketbol Federasyonu yetkilileri, Ahmet Düverioğlu için düğmeye bastı.

28 Mart 2017, Salı 13:40 Yorum Yaz
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Son dönemde Fenerbahçe'de sergilediği performans ile dikkat çeken Ahmet Düverioğlu da Milli Takım yetkililerinin radarında... Annesi Türk, babası Ürdünlü olan Ahmet'in de Milli Takım'a kazandırılması için yoğun bir çaba var.

2.09'luk Ahmet Düverioğlu için temaslar sürüyor. Ürdün Milli Takımı'nda forma giydiği için teknik olarak Türkiye için oynaması mümkün olmayan Ahmet için, iki ülke federasyonları arasında yazışmalar devam ediyor. İki federasyonun anlaşması halinde Ahmet Düverioğlu, Eurobasket 2017 için aday kadroya çağrılacak.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 17 maçta 12.2 dakika süre alan Düverioğlu, 5.2 sayı, 3.7 ribaunt ve 0.4 asist ile oynarken, THY Euroleague'de de 7 maçta 8.3 dakika süre bulan Düverioğlu, 4 sayı, 1.7 ribaunt istatistikleri yakaladı.

Kaynak: Basketball.com.tr
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