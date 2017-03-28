Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Menemen Belediyespor'da Gökhan Ünal'a açık kapı

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup takımı Menemen Belediyespor'un teknik direktörü Suat Kaya, Eyüpspor maçından sonra taraftarlarla yaşadığı gerginlik ve bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süredir kadroda alınmayan Gökhan Ünal'a yeşil ışık yandı. 

28 Mart 2017, Salı 12:24 Yorum Yaz
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Süper Lig gol kralı apoletli futbolcunun sol ayak bileğindeki kıkırdakta sorun bulunduğunu belirten Suat Kaya, "Gökhan'ın ağrıları devam ediyor. Şu anda kendisinden yararlanamıyoruz ancak iyileştiği anda takımdaki yerini alır. Gökhan gibi deneyimli bir oyuncunun play off maçlarında takıma önemlie katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu. 

Tecrübeli golcünün takımdan ayrı çalıştığını da sözlerine ekleyen Suat Kaya, "Gökhan hem yoğun tedavi görüyor hem de antrenmanlarını aksatmıyor. Kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyoruz" diye konuştu.

DHA
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