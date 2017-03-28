Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Ludwigsburg - Banvit saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Banvit, Alman temsilcisi Ludwigsburg ile karşı karşıya geliyor. Peki, Ludwigsburg - Banvit saat kaçta hangi kanalda? detaylar haberimizde...

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Banvit ise, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg ile karşı karşıya gelecek. Ludwigsburg kentindeki MHP Arena’da yapılacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak. Bandırma’daki ilk maçta 92-87 yenilen Banvit, rövanşta rakibi karşısında 6 sayı ve üzerinde bir farkla galip gelirse Final-Four’a yükselecek.

Ludwigsburg - Banvit saat kaçta hangi kanalda? 

Ludwigsburg - Banvit maçı saat 21.00'da başlayacak olup A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. 
 
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