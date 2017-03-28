Banvit ise, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg ile karşı karşıya gelecek. Ludwigsburg kentindeki MHP Arena’da yapılacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak. Bandırma’daki ilk maçta 92-87 yenilen Banvit, rövanşta rakibi karşısında 6 sayı ve üzerinde bir farkla galip gelirse Final-Four’a yükselecek.
Ludwigsburg - Banvit saat kaçta hangi kanalda?
Ludwigsburg - Banvit maçı saat 21.00'da başlayacak olup A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.