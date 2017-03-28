Ludwigsburg - Banvit saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Banvit, Alman temsilcisi Ludwigsburg ile karşı karşıya geliyor. Peki, Ludwigsburg - Banvit saat kaçta hangi kanalda? detaylar haberimizde...





Ludwigsburg - Banvit saat kaçta hangi kanalda?



Ludwigsburg - Banvit maçı saat 21.00'da başlayacak olup A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Özgür Yedek Banvit ise, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg ile karşı karşıya gelecek. Ludwigsburg kentindeki MHP Arena’da yapılacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak. Bandırma’daki ilk maçta 92-87 yenilen Banvit, rövanşta rakibi karşısında 6 sayı ve üzerinde bir farkla galip gelirse Final-Four’a yükselecek.