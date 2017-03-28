Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Kitabını getiren maçı bedava izleyecek

Anadolu Efes Kulübü, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlediği "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyasına 3. yılında da devam ediyor.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, binlerce çocuğu, kitaplarla buluşturacağı "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının desteğiyle 2 Nisan Pazar günü oynanacak Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol karşılaşmasında gerçekleştirilecek.

Karşılaşmayı Abdi İpekçi Spor Salonu’nda izlemek isteyen basketbolseverlerin bilet almak yerine kitap getirecekleri kampanyada toplanacak kitaplar, Türkiye’nin 7 bölgesindeki okullara dağıtılacak.

Basketbolseverlerin, karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilköğretim seviyesindeki kitapları, Gaziantep Basketbol karşılaşması öncesinde Abdi İpekçi Spor Salonu’na getirerek maç biletlerini alabilecekleri kampanyada, çocukların okuma alışkanlığı kazanması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

AA
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