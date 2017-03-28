Kerim Zengin: Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik Direktör Zoran Barisic gözetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Latovlevici, Traore ve Skulason katılmadı.
Antrenman sonu açıklama yapan tecrübeli defans oyuncusu Kerim Zengin, bu sezon sahalarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımları yendiklerini hatırlatarak, Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Fenerbahçe'yi de yenerek 4'te 4 yapmak istiyoruz. İnşallah umduğumuz gibi bir maç olur. Yüksek tempoda, istediğimiz oyunu sahaya yansıtarak hedefimiz olan 3 puana ulaşırız. Sahadan galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz dedi.
Bülent Diktepe - DHA