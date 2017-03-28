Kerim Zengin: Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz Kardemir Karabükspor'un defans oyuncusu Kerim Zengin, sahalarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'yi de yenmek istediklerini söyledi.

Batuhan Özdemir

, hafta sonu sahasında karşılaşacağımaçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.gözetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Latovlevici, Traore ve Skulason katılmadı.Antrenman sonu açıklama yapan tecrübeli defans oyuncusu, bu sezon sahalarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımları yendiklerini hatırlatarak, Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Fenerbahçe'yi de yenerek 4'te 4 yapmak istiyoruz. İnşallah umduğumuz gibi bir maç olur. Yüksek tempoda, istediğimiz oyunu sahaya yansıtarak hedefimiz olan 3 puana ulaşırız. Sahadan galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz dedi.