Karşıyaka 5 hafta destek istiyor İkinci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka'nın Başkanı Mutlu Altuğ, play off yarışını sürdürdükleri için son 5 haftada yeşil kırmızılı camiadan destek istedi.

Batuhan Özdemir

Kulübün gelecekte önünde duran tablonun çok net olmadığını vurgulayan, şunları söyledi:"Çözüm üretmemiz, 1'inci Ligi'ne geri dönemezsek, ne yapacağımızla ilgili olarak hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ancak şu noktada tartışmayı bir kenara bırakıp takımın yanında olalım. Tartışmayı 5 hafta sonra yaparız. Takım neler başarabileceğini gösterdi. Biz de yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sezon başında çizilen tablo karamsardı ancak şu an umulmayan bir noktadayız. Yönetim olarak yapacağımızın maksimumunu yaptık, yapmayı da sürdüreceğiz. Herkesten destek bekliyoruz."Ligde son 5 haftaya giren Karşıyaka'da 1'inci Lig'e dönememe ihtimali, camiayı endişelendiriyor. Karşıyaka'nın eski futbolcu alacaklarından kaynaklanan ve sezon başında transfer yasağına yol açan 3 milyon TL civarındaki borcun yaz dönemine kadar 10 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Bu rakamın içinde Makukula, Banahene, Juninho, Ofoedu, Shukurov gibi eski yabancıların FIFA kanalıyla kesinleşen alacakları ile 2014'te Hollanda'dan gelen Okan Şahingöz'ün yetiştiricilik bedeli de giriyor. FIFA'lık olan bu dosyaların tümüyle ilgili ayrı ayrı puan silme veya transfer yasağı cezası gelme ihtimali de bulunuyor.Halen Samsunspor'da forma giyen Nijeryalı Ofoedu'ya olan 62 bin dolar borç nedeniyle geçtiğimiz ekim ayında FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı cezası alan Karşıyaka, 10 milyon TL'ye yükselmesi beklenen borcu ödese bile yaz döneminde yine takviye yapamayacak. Geçen yaz eski futbolculardan Brezilyalı Kahe'nin 125 bin dolar alacağını ödeyip FIFA'dan gelecek 6 puan silme cezasından kurtulan, eski çalışanlarına olan kesinleşmiş 268 bin TL borcu taksitlendirip Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'ndan tekrar lisans çıkartarak Futbol Federasyonu'ndan gelecek 3 puan silme cezasının önüne kesen yeşil-kırmızılıların bu yaz cezalardan kaçma ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor.