Hollanda-İtalya maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? Hollanda-İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki Hollanda-İtalya maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın canlı yayını Türkiye'de var mı? Canlı-grafikli anlatım fanatik.com.tr'de olacak.

Yakup Çınar

Fenerbahçeli Jeremain Lens ve Galatasaraylı Wesley Sneijder'in formasını giydiğiile hazırlık maçında karşılaşacak. Ev sahibi takım 2014 yılında yine hazırlık maçında karşılaştığı rakibini Amsterdam Arena'da yenmek istiyor. Oldukça formda olan İtalya ise rakibini evinde devirmenin peşinde...Amsterdam Arena'da oynanaca ve'de başlayacak karşılaşmanın şimdilik Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Maçınanlatım'de olacak.Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Hollanda Fransa ve İsveç gibi güçlü ekiplerin yer aldığı grupta 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Portakallar grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Hollanda grupta Sneijder'in ikinci yarısında oyuna girdiği maçta Bulgaristan'a 2-0 mağlup olmuştu.Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden İtalya, İspanya ile birlikte 13'er puanla ilk 2 sırayı paylaşıyor. Grupta mağlubiyeti olmayan İtalyanlar çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 de beraberlik aldı.Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Leroy Fer (Swansea City), Wesley Beware (Lazio), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (PSV), Rick Karsdorp (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Tim Krul (AZ), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Sneijder (Galatasaray), Bruno Martins Indi (Stoke City), Davy Pröpper (PSV), Quincy Promes (Spartak Moscow), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern Munich), Marten de Roon (Middlesbrough), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Joël Veltman (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord) Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum (Liverpool) Jeroen Zoet (PSV).Buffon, Bonuccu, Barzagli, De Scglio, Zappacosta, Verratti, De Rossi, Insigne, Candreva, Immobile, Belotti, Eder, D'Ambrosio, Darmian, Parola, Verdi, Sansone, Romagnoli, Petagna, Rugani, Gagliardini, Meret, Donnarumma