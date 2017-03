Hamza Yerlikaya Fanatik'e konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde FANATİK’in sorularını cevapladı.

Özgür Yedek

... Nam-ı diğer, ‘Asrın Şampiyonu.’ 2 Olimpiyat, 3 Dünya ve 8 Avrupa Şampiyonluğuyla adını Türk Spor Tarihi’ne altın harflerle yazdırmış bir güreş fenomeni. Sporu bıraktıktan sonra bir dönem milletvekilliği, bir dönem Federasyon Başkanlığı yaptıktan sonra şimdi de Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spor konusunda başdanışmanlığı görevini sürdürüyor.Kendi ifadesiyle, Yerlikaya daha çok bireysel sporlara ağırlık verirken, Türkoğlu da takım sporları konusunda görev yapıyor. Ancak temel konularda işbirliği yaparak, birlikte alan araştırması yapıyor, birlikte rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuyorlar. Hazırladıkları raporlar, mevcut bazı aksaklıkların giderilmesi ve Türk Sporu’nun çok daha iyi seviyeye gelmesi için... Bütün bunları anlatması, diğer bir çok konuda sorularımızı cevaplaması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Hamza Yerlikaya’ya konuk olduk. Uzun uzun konuştuk. Bazen içini döktü, bazen de kamuoyuna ve spor camiasına mesaj verdi. Konuştuklarımız arasında yazılmamasını rica ettikleri de vardı. Biz de meslek etiği gereği, Hamza Yerlikaya’nın yazılmasına izin verdiği ölçüde röportajımızı kaleme aldık. Söyleşimizde kendisine ilk sorum Hamza Yerlikaya’nın Külliye’deki görev tanımıydı. Neler yaptığını, ne gibi hizmetler verdiğini sordum kendisine, o da cevapladı:“Türk sporundaki mevcut aksaklıklar ve bu aksaklıkların giderilmesi için neler yapılabileceği, sporumuzun gelişebilmesi, çağdaş bir norm yakalaması için ne gibi projeler üretilebileceği üzerine çalışmalar yapıyor ve Cumhurbaşkanımıza raporlar sunuyoruz. Ancak bunları şimdi açıklamam doğru değil.” Bunları tek başına mı, yoksa Hidayet Türkoğlu ile birlikte mi yaptığını sorduğumda ise Yerlikaya şunları söyledi: “Birlikte hazırlıyoruz. Ben daha çok bireysel sporlara, Hidayet ise takım sporlarına bakıyor ama temelde işbirliği yapıyoruz. Ayrıca Federasyonlardan gelen talepleri Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızın da tavsiyelerini federasyonlara iletiyoruz. Cumhurbaşkanlığı ile spor camiası arasında bir bakıma köprü vazifesi görüyoruz. Ayrıca başarılı sporcuların kabulünü sağlıyoruz. Külliye’de hemen her ay bir spor heyetinin kabulü gerçekleşiyor. Bir defa şunu vurgulayayım. Cumhurbaşkanımız Türk sporu için bir şans. Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar spordan gelen, lisanslı spor yapmış bir cumhurbaşkanımız daha olmadı. Tayyip Bey, bu konuda ilk ve tek lider. Ve sporun bütün branşlarına vakıf. Her branştaki şampiyonları hatta şampiyon adayı sporcuları bile takip ediyor. Sporcuların her şeyi ile ilgilidir. Son olarak 22 Yaşaltı Avrupa Şampiyonu olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nı kabul etti. Onları daha havaalanında aradı, tebrik etti. Hiç bir gündenm Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya olan ilgisine sekte vurmuyor.”Burada araya girdim ve kamuoyuna yansıyan bazı söylentileri hatırlattım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı konularda spora direkt müdahale edip etmediğini sordum. Sert bir dille yalanladı ve şöyle konuştu: “Böyle bir şey kesinlikle yok. Öyle mışlı, muşlu laflarla konuşmak doğru değil. Bütün bunlar çirkin dedikodulardan ibaret. Cumhurbaşkanımız halkına karşı sorumludur. Herhangi bir parti ve zümre gözetmeksizin herkesi kucaklar, milletimizin temel ihtiyaçları ile ilgilenir, Türkiye’nin daha yaşanabilir bir ülke olması için çalışır.” Bu kez kendisinin federasyonlara müdahalesi olup olmadığını sordum Hamza Yerlikaya’ya, özellikle Güreş Federasyonu Başkanlığı seçimine vurgu yaparak... Cevabı beklediğim gibi oldu: “Benim ne güreş ne de bir başka branşın başkanlık seçimlerine müdahale etmem, müdahil olmam söz konusu değil. Hiç kimsenin ne yanındayım ne de karşısında. Ben tarafsızım. Herkes her şeyi konuşur, doğrusunu Allah bilir! Benim tek bir amacım var, Türk sporuna daha iyi hizmet vermek. Bütün mesaim bunun için. Türk sporunun 2023 vizyonuna uygun olarak çağdaş seviyeye çıkarılması içindir bütün çalışmalarım.”“Peki nasıl olacak bu iş? Kafandaki projeler nelerdir?” diye bir soru daha yönelttim Yerlikaya’ya... O da devam etti: “Mevcut spor politikaları gözden geçirilmeli ve mutlaka revize edilmeli. Kendimizi eleştirmekten, öz eleştiriden kaçmamak lazım. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Sporda gelişmiş ülkelere; ABD, Çin, Rusya, İngiltere, İspanya gibi ülkelere bakıp onları model olarak almamız gerekir. Bu ülkelere baktığımızda ilk öğretimde haftada 5-6, hatta 7 saat zorunlu beden eğitimi dersleri olduğunu görürüz. Bizde ise 1 saat, o da seçmeli! Bu işin olmazsa olmazı Milli Eğitim’dir. Mutlaka haftada 5-6 saat beden eğitimi dersi verilmeli. Bu işe cimnastikle başlanmalı. Çünkü cimnastik bütün sporların temelidir. Tabi, atletizmi de unutmamak lazım. Daha sonra ilerleyen sınıflarda çocuklar yeteneklerine ve fiziki özelliklerine göre branşlara yönlendirilmeli. Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim, Belediyeler bu konuda işbirliği içinde olmalı. Tabi, bu arada antrenör konusuna da el atılmalı. Kaliteli antrenör yetiştirmeliyiz. Yurt dışından dünya çapında eğitmen getirerek, antrenörlerimizin standardını yükseltmeliyiz. Kaliteli antrenör, kaliteli sporcu yetiştirir. Bakın, bugün spor salonu olmayan ilimiz yoktur. Yeni yapılan tüm okulların da spor salonu mevcuttur. Sıra bu salonları doldurmaya geldi. Lisans çıkarmakla sporda başarı sağlanmaz, önemli olan o lisansa işlerlik kazandırmaktır. Bakanlığımızın bu konularda ciddi çalışmaları olduğunu biliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya sporunda söz sahibi olmak istiyorsak, bu temel doğruları bir an önce hayata geçirmeliyiz.”Son olarak konuyu Salih Bora’ya ve Taha Akgül ile Rıza Kayaalp’e getirdim. Önce hocası Salih Bora’nın FANATİK’e vermiş olduğu röportajda kendisiyle ilgili sitemkar sözlerini hatırlattım ve bir cevabının olup olmadığını, ardından da Taha Akgül ile Rıza Kayaalp’i veliaht olarak görüp görmediğini, ayrıca neler tavsiye edeceğini sordum. Salih Bora’ya ilişkin konuşmak istemedi, Akgül ve Kayalp ile ilgili ise şunları söyledi: “Taha Akgül ile Rıza Kayaalp önemli başarılar elde etmiş, kendi branşlarında mesafe almış ve belli seviyeye gelmiş sporcularımızdır. Daha da başarılı olacaklardır. Benim bu saatten sonra onlara tavsiyem olmaz, sadece dua ederim.”