Halkbank'ın Sultanları Playoff'ta Fenerbahçe'yi ağırlıyor Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off çeyrek final mücadeleleri devam ediyor. İlk kez playoff mücadelesi yapmaya hak kazanan Halkbank, rakibi Fenerbahçe ile serinin ilk maçına 28 Mart Çarşamba çıkacak.

Tolga Kaplan

Başkent Voleybol Salonunda oynanacak mücadelenin başlama saati 19:00.İkinci karşılaşma ise 31 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak.Bu önemli maç öncesinde seriyi değerlendiren Takım Kaptanı Seda Uslu, Ankara'yı bayan voleybolunda başarı ile temsil ettiklerini, playoff etabında daha fazla taraftar desteğini hak ettiklerini söyledi. Uslu, "Fenerbahçe maçını dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Kendi evimizde yalnız kalmak istemiyoruz" diye konuştu.Çeyrek Final etabında takımlar içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka yapacaklar. İlk maçlar normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, bir gün sonra ikinci maç, üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.İki maç sonunda puanı yüksek olan takım yarı finale yükselecek. Puan eşitliğinde ikinci maçtan hemen sonra altın set oynanacak. altın seti alan takım yarı finale çıkacak. Kaybeden takım 5/8 etabına gidecek.DHA