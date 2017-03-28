Hakeme küfreden Messi'ye ceza geliyor!

Maçın bitiş düdüğünden hemen önce hakem Marcelo Van Gasse'ye, ''''S**tir git. Ananın a**na koyayım'' şeklinde küfreden Messi, Ağustos'ta oynanacak Uruguay maçında forma giyemeyebilir.
Eğer Messi'nin cezası hemen uygulansaydı, yıldız futbolcu Bolivya maçını kaçıracaktı. Fakat CONMEBOL'e itiraz edilmesiyle yıldız oyuncunun cezası bir sonraki milli maça, yani Uruguay karşılaşmasına ertelenecek.
Arjantin, Şili karşısında Messi'nin penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Kaynak: Goal.com
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