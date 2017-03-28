Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Hakeme küfreden Messi'ye ceza geliyor!

Şili maçında hakem Marcelo Van Gasse'ye bitiş düdüğünden hemen önce küfreden Messi, CONMEBOL tarafından maç cezası alacak.

28 Mart 2017, Salı 12:14 Yorum Yaz
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Arjantin'in Şili'yi 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası eleme maçında Barcelona'nın süper yıldızı Messi, hakemle girdiği diyalog sonrası CONMEBOL'e sevk edildi.

Maçın bitiş düdüğünden hemen önce hakem Marcelo Van Gasse'ye, ''''S**tir git. Ananın a**na koyayım'' şeklinde küfreden Messi, Ağustos'ta oynanacak Uruguay maçında forma giyemeyebilir.

Eğer Messi'nin cezası hemen uygulansaydı, yıldız futbolcu Bolivya maçını kaçıracaktı. Fakat CONMEBOL'e itiraz edilmesiyle yıldız oyuncunun cezası bir sonraki milli maça, yani Uruguay karşılaşmasına ertelenecek.

Arjantin, Şili karşısında Messi'nin penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Kaynak: Goal.com
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
LaVoive 28 Mart 2017 Salı 12:52

Allah Allah ne ayaksinizya..Adamin dilinde söyledigi küfrü hemen birebir cevirebildinizya bravo..

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