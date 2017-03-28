Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
 Üyelik

Galatasaray Odeabank 104 - 57 Halk Enerji TED Ankara

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 47 sayı farkla 104-57 mağlup etti.

Yorum Yaz
A+ A-
Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 47 sayı farkla 104-57 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank ligde 13. galibiyetini alırken, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler 21. kez yenildi.

Galatasaray Odeabank, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başladı ve 4. dakikayı 13-2 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan rakibi karşısında Daye, McCollum ve Göksenin Köksal ile basketler bulan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 28-7 önde tamamladı.

Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci periyoduna da taşıyan ev sahibi ekip, Schilb ve Orhan Hacıyeva’nın basketleriyle 15. dakikada (41-18) üstünlüğünü sürdürdü. Kalan bölümde pota altından Tyus, üç sayı çizgisinin gerisinden ise Orhan Hacıyeva ile sayı bulmaya devam eden Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 31 sayı farkla 55-24 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Sinan Güler, Daye ve McCollum ile bulduğu basketlerle son çeyreğe 81-40 önde girdi.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 104-57 galip ayrıldı.

AA
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi

SON DAKİKA HABERLERİ

Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Dudu için resmi açıklama: Beşiktaş o rakamlara çıkamaz!
Dudu için resmi açıklama: Beşiktaş o rakamlara çıkamaz!

 