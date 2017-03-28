Galatasaray Odeabank 104 - 57 Halk Enerji TED Ankara Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 47 sayı farkla 104-57 mağlup etti.

Burak Köse

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 47 sayı farkla 104-57 mağlup etti.Bu sonuçla Galatasaray Odeabank ligde 13. galibiyetini alırken, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler 21. kez yenildi.Galatasaray Odeabank, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başladı ve 4. dakikayı 13-2 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan rakibi karşısında Daye, McCollum ve Göksenin Köksal ile basketler bulan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 28-7 önde tamamladı.Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci periyoduna da taşıyan ev sahibi ekip, Schilb ve Orhan Hacıyeva’nın basketleriyle 15. dakikada (41-18) üstünlüğünü sürdürdü. Kalan bölümde pota altından Tyus, üç sayı çizgisinin gerisinden ise Orhan Hacıyeva ile sayı bulmaya devam eden Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 31 sayı farkla 55-24 önde gitti.Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Sinan Güler, Daye ve McCollum ile bulduğu basketlerle son çeyreğe 81-40 önde girdi.Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 104-57 galip ayrıldı.AA