Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Galatasaray'da Podolski'nin alternatifi Vincent Janssen

Devre arasında Vincent Janssen için nabız yoklayan Galatasaray, sezon sonu Hollandalı golcüyü transfer etmenin peşinde... 

28 Mart 2017, Salı 16:20 Yorum Yaz
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Gelecek sezon yepyeni bir kadro kurması beklenen Galatasaray, işe ilk olarak forvet mevkisinden başlayacak. Sarı Kırmızılılar'da ilk hedef ise Tottenham'ın 22 yaşındaki Hollandalı forveti Vincent Janssen...

İngiliz basını, Londra ekibinde istediği kadar forma giyemeyen ve takımdan ayrılmak isteyen genç Janssen'le Galatasaray'ın devre arasında olduğu gibi yine ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. 

Sezon sonu Japonya'ya didecek olan Lukas Podolski'nin boşluğunu 1,85 boyundaki forvetle değerlendirmek isteyen Cim Bom, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Tottenham'ın kapısını çalmayı hedefliyor. 
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